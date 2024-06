Reunião com batedores de açaí, em Belem, reforça manipulação adequada para evitar doença de chagas

Boas práticas de manipulação do açaí, bem como o papel da fiscalização dos órgãos de saúde e o panorama da doença de Chagas no Pará serão pautas de evento, na próxima quarta-feira (12), a partir das 9h, no auditório do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). O evento reunirá batedores de açaí e representantes das Secretarias Municipais e Estadual de Saúde.

O objetivo discutir ações estratégicas integradas pela Coordenação Estadual de doença de Chagas - vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (SESPA) - Vigilância Sanitária e o Ministério Público, visando minimizar o risco da transmissão oral da doença, por meio da implantação de práticas higiênico-sanitárias adequadas no processamento do açaí, posto que a enfermidade, na maioria dos casos, é transmitida pelo fruto contaminado pelo parasita hospedeiro do barbeiro.

Além disso, o evento busca dialogar com os batedores de açaí, para que possam entender a importância de medidas corretas de manipulação do fruto e apresentar o perfil epidemiológico atualizado da doença. Conforme dados da SESPA, referentes ao ano de 2023, foram notificados 518 casos de Mal de Chagas Aguda no Estado, sendo que destes, 41 casos ocorreram em Belém.

Serviço

Circuito de palestras sobre ações integradas no enfrentamento à Doença de Chagas

Data: 12 de junho de 2024 (manhã e tarde)

Hora: 9h às 18h

Local: Auditório Nathanael Farias Leitão, no prédio sede do MPPA

Endereço: Rua João Diogo, Nº 100 - Cidade Velha, Belém/PA