Retorno presencial às aulas só será em 1º de setembro, diz Semec

As aulas na rede municipal de Ensino, administrada pela Secretaria Municipal de Educação (Semec) em Belém, continuarão, nesta segunda-feira (2), de forma não presencial, confirmou a Semec neste domingo (1). "O retorno presencial se dará a partir de 1° de setembro de forma gradual e escalonada, com atividades presenciais e não presenciais, após a imunização completa contra a covid-19 dos profissionais da educação". Atualmente, a rede atende 72 mil estudantes matriculados em 203 unidades educativas.

Segundo a Secretaria, ainda em agosto, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saude (Sesma), promoverá ação integrada de saúde e educação nas escolas com a atualização do cartão de vacina das crianças.

Emanuele, de 10 anos, desafio é manter aulas pela internet (Thiago Gomes / O Liberal)

Retorno



A Educação Infantil retornará em 1° de setembro, dividida por turno em grupos de 25% dos alunos em dias alternados da semana. As turmas de meio período retornarão em grupos, com 1/3 dos alunos em dias alternados.

Já o Ensino Fundamental retornará em 8 de setembro em grupos, com 33% dos alunos também em dias alternados. A Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) retornará no dia 13 de setembro, com 33% dos alunos em dias alternados.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) acompanhará o retorno em cada escola até completar 100% dos estudantes.

A Semec informa, ainda, que realizou uma consulta junto aos trabalhadores da Educação e 82% dos servidores estão de acordo com o retorno das aulas presenciais em setembro.

Nos dias 3, 5, 10 e 12 de agosto, o órgão de educação fará uma acolhida dos diretores e coordenadores pedagógicos em cada distrito para repassar novamente as diretrizes do plano de retorno.