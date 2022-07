Retorno para Belém: Detran registra trânsito intenso

Até perto das 16h30, deste domingo (10), o trânsito fluía com tranquilidade nos dois sentidos da avenida Almirante Barroso até a BR 316, na altura do município de Benevides, na grande Belém. Na medida que a tarde avançava era visível o aumento do número de carros, sobretudo no sentido Benevides/Belém, com os veículos trafegando, em média, com 50 km. A velocidade máxima, neste trecho, é de 60 Km.

Próximo das 17h, o trânsito já seguia com maior intensidade no sentido Marituba / Belém, na Região Metropolitana. No centro de Marituba, próximo à Praça Matriz, um grupo de adolescentes e jovens, entre 14 e 26 anos de idade, comemorava a chegada deles, em mais um passeio de bicicleta, de Belém até Marituba.

Na Praça Matriz de Marituba, este grupo de adolescentes e jovens, entre 14 e 26 anos de idade, comemorava a chegada de mais um passeio de bicicleta (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

"É nossa brincadeira, a nossa alegria, a gente se diverte nesse sol quente e esquece os problemas", disse Wagner Cauê Moraes Marques, de 14 anos. "A gente sai para andar, mas puxar grau também", completou Cauê, explicando que 'puxar grau' é uma gíria de quem anda fazendo arte com a bicicleta, como andar somente o pneu traseiro, levantando o dianteiro".

Ao lado de Wagner Cauê, o amigo, Arion da silva Pinheiro, de 18 anos, também estava contente por completar o passeio de bicicleta com os colegas. "Eu estou no terceiro ano do ensino médio e trabalho com entrega de açaí, esse passeio é uma diversão para nós", afirmou Arion, ao lado da única menina do grupo, Camila dos Santos, de 26 anos de idade.

Camila explicou que é uma emoção reunir os amigos e eles estão se preparando para ir a Mosqueiro, também pedalando. De Belém a Mosqueiro, eles levam cerca de três horas de bicicleta.

"A avaliação que a gente faz é bem tranquila tanto da saída de Belém, neste domingo, quanto do retorno até agora, se aproximando das 17h30. Não houve nenhum acidente grave na saída da Almirante Barroso até o km 9, aqui, em Ananindeua", garantiu o agente do Detran, Clécio Brito, na base do órgão, em Ananindeua.

Clécio Brito informou que o Detran se posiciona ao longo da Br-316 até o quilômetro 17 da rodovia e que as equipes estão atentas para coibir ultrapassagens indevidas e a ocupação do acostamento por carros e motocicletas, pois que há muitos pedestres pelo acostamento em virtude de trechos residenciais.

Clécio Brito também informou que em razão de alguns radares ao longo da BR-316, faixas de pedestres e semáforos, havia pontos de lentidão na rodovia, mas nada que houvesse o registro de qualquer acidente.