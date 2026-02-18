Capa Jornal Amazônia
Retorno do Carnaval intensifica o trânsito na BR-316, nesta Quarta-Feira de Cinzas

De acordo com o órgão, uma parte dos motoristas que viajou durante o Carnaval já retornou, mas a maior concentração de veículos é esperada para hoje.

O Liberal
fonte

Retorno do Carnaval deve intensificar o trânsito na BR-316 nesta quarta-feira de Cinzas, (Foto: Arquivo O Liberal / Imagem Ilustrativa)

O fluxo de veículos no retorno para a Região Metropolitana de Belém deve ser mais intenso nesta quarta-feira (18), feriado de Cinzas. A previsão é do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que estima aumento significativo da movimentação ao longo da tarde e da noite. Nas primeiras horas da manhã, o tráfego apresentava tranquilidade na BR-316, a partir do km 18, na entrada de Marituba. De acordo com o órgão, uma parte dos motoristas que viajou durante o Carnaval já retornou na terça-feira (17), mas a maior concentração de veículos é esperada para hoje.

A orientação do Detran é para que os condutores redobrem a atenção, principalmente em relação a ultrapassagens irregulares, avanço de sinal vermelho e à travessia de pedestres no perímetro urbano de Marituba, onde o fluxo costuma ficar mais lento. Agentes atuam no controle do trânsito com apoio de videomonitoramento e ajuste do tempo semafórico para melhorar a fluidez.

Equipes do órgão também permanecem em municípios do interior para garantir a segurança nas estradas. Em Vigia, por exemplo, uma barreira montada no km 18 da PA-140 flagrou diversas irregularidades durante o período de Carnaval, principalmente casos de placas adulteradas. Pelo menos três veículos foram retidos por esse motivo.

O Detran reforça que circular com placa adulterada é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo. Dependendo da situação, a irregularidade também pode ser enquadrada como crime de falsificação, com previsão de pena de reclusão. Os motoristas autuados em Vigia foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

Sem acidentes

Apesar do grande volume de veículos registrado no início da noite de terça-feira, o tráfego na BR-316, no trecho entre Benevides e Belém, fluía sem registro de acidentes. A rodovia, principal via de acesso à capital, apresentou pontos de lentidão em razão da quantidade de veículos e da chuva que atingiu a região.

Em Marituba, a tendência de maior retenção ocorreu por causa dos semáforos e da travessia de pedestres, situação que vem sendo monitorada por agentes do Detran, responsáveis pelo controle do tempo dos sinais para evitar congestionamentos.

O órgão alerta que a chuva deixa a pista escorregadia e reduz a visibilidade, o que exige atenção redobrada, especialmente em relação à velocidade. A previsão é que o fluxo continue elevado até o final desta quarta-feira.

Segundo o Detran, o melhor horário para retornar foi até as 6h desta quarta-feira, período anterior ao pico de movimentação. Neste ano, o órgão também registrou aumento no número de veículos que deixaram Belém em direção ao interior, com maior intensidade na sexta-feira (13) e no sábado (14), no início do feriado prolongado.

