No fim do feriadão, retorno de veículos é intenso na BR-316

Segue intenso o movimento de retorno de veículos na rodovia BR-316 para Belém por parte de quem se deslocou para áreas de praia do Estado a fim de aproveitar o final de semana prolongado. Por causa do feriado de Corpus Christi na quinta-feira (3) e a liberação do expediente em alguns órgãos públicos na sexta (4), muita gente optou por seguir viagem rumo a cidades paraenses. Mesmo com muitos carros na pista, o tráfego continua fluindo com tranquilidade.

A movimentação dos condutores de veículos começou a se intensificar no início da tarde e deverá entrar pela noite. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) atuam na fiscalização do tráfego ao longo dos primeiros 18 quilômetros da BR-316, como parte da Operação Corpus Christi.