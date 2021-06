Retorno das aulas presenciais dependerá do cenário pós-veraneio e da cobertura vacinal

A retomada das aulas presenciais nas escolas públicas no Estado, a partir de agosto, dependerá fundamentalmente do cenário epidemiológico a ser verificado neste mês, após a temporada de veraneio, como ressaltou nesta terça-feira (29) a infectologita Helena Brígido, da Sociedade Paraense de Infectologia. O retorno de estudantes e professores às salas de aula nas escolas geridas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está previsto para 2 de agosto, e das escolas da rede pública de Belém, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação (Semec), deverá ocorrer em setembro.

"O retorno às aulas poderá iniciar após avaliação, em agosto, do cenário pós férias de julho. É necessário também que o governo verifique o quantitativo de professores vacinados e a faixa etária de alunos que estão no calendário. Quanto mais pessoas vacinadas, menor a possibilidade de novos casos de covid-19", observa Helena Brígido.

A médica destaca que medidas de prevenção contra o novo coronavírus precisam ser adotadas nas escolas caso se concretize a retomada das atividades letivas presenciais. "É preciso que implantados horários alternativos de entradas e saída, intervalo de recreio, colocação de cadeiras com distância de um aluno a outro, disponibilidade de álcool a 70%, etc", refoçra a infectologista.

Sintepp Belém vai deliberar sobre decisão em assembleia

Para o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública em Belém (Sintepp), a proposta defendida pela Secretaria Municipal de Educação (Semec), de retomada das aulas presenciais em setembro, é uma medida um tanto temerosa. De acordo com Miriam Sodré, secretária-geral da entidade, apesar de estar prevista para o final de agosto a vacinação de toda a população paraense com a primeira dose, sabe-se que os imunizantes que vem sendo utilizados necessitam de um prazo para garantir total eficácia e segurança aos vacinados.

Nesta quarta-feira (30), os profissionais de educação de Belém se reunirão em assembleia geral online, agendada pelo Sintepp, para discussão do retorno das aulas presenciais.

"A nossa bandeira continua sendo a da retomada das aulas com segurança no pós-pandemia e da vacinação em massa". A Semec sinalizou com o retorno presencial em setembro, mas, nós entendemos que a categoria tem que conversar sobre aspectos como o bandeiramento e a vacinação. Entendemos a necessidade do retorno presencial, mas essa decisão envolve a segurança de toda a comunidade escolar", ressaltou.