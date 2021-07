Retorno: BR-316 tem fluxo intenso de veículos neste domingo (4)

No primeiro domingo da temporada das férias de julho, o movimento de retorno de veranistas é intenso na rodovia BR-316, neste final de tarde, na chegada a Belém. A reportagem de O Liberal constatou que o fluxo de carros, motos e ônibus, basicamente, é constante, mas está fluindo.

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) atuam na fiscalização e orientação aos condutores de veículos. Além do posto de referência do Detran em Ananindeua, próximo do começo da Alça Viária, o órgão mantém equipes até Marituba, na altura da estrada da Pirelli, orientando também pedestres.

Segundo o Detran, o fluxo contínuo de carros deverá se manter até por volta das 21h. Em instantes, novas informações sobre o retorno de veranistas na BR-316.