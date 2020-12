Retirada de vazamento deixará cinco bairros de Belém sem água neste sábado

Moradores dos bairros da Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e parte do Marco e Barreiro, em Belém, devem ficar atentos à interrupção do abastecimento de água a partir das 11h deste sábado, 12.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que suspenderá o fornecimento nesses locais para a retirada de um vazamento. Ainda não há previsão por parte do órgão para a conclusão do serviço e retomada do funcionamento do sistema que abastece a área.