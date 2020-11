Retirada de lixo eleitoral em Belém é tão grande que deverá ser concluída apenas na quinta

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou na manhã desta segunda-feira (16), que está com equipes de varrição em vários pontos da cidade desde o término da votação no domingo (15). As vias com maiores movimentações foram as primeiras a receber as ações, mas o trabalho está longe de acabar, admite a Prefeitura Municipald e Belém. Veja:

Apenas no domingo, cerca de 180 agentes estiveram envolvidos na ação, usando inclusive caçambas, para a coleta do material que é reciclável. E foram recolhidas aproximadamente 20 toneladas de lixo.

Nesta segunda-feira (16), 210 homens começaram a varrição das vias com menos circulação de pessoas, diz a Prefeitura de Belém. Ainda segundo a Sesan, a previsão de conclusão da limpeza total (lixo eleitoral) da cidade é na próxima quinta-feira (19).