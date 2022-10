Restaurante Popular terá cardápio especial para o Círio de Nazaré

O almoço da próxima sexta-feira (7) terá um cardápio especial no Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, no bairro da Campina, em Belém. Será servido aos frequentadores coxa e sobrecoxa de frango assados de forno com molho reduzido de tucupi acompanhado de feijão com caruru, arroz com jambu, farinha de mandioca e salada refrescante de alface, tomate e manga, além da mousse de sobremesa.

No local, também haverá decoração alusiva ao Círio de Nazaré, com balões, arranjos de flores e berlinda ornamentada, além de música ambiente com o tema da festividade deste ano.

Segurança alimentar

O Restaurante Popular é uma ação de segurança alimentar voltada às camadas mais vulneráveis da população. O estabelecimento comercializa por dia 1.200 refeições, com nutrientes balanceados, ao valor simbólico de R$ 2,00. Esse valor é possível porque a Prefeitura de Belém subsidia o custo de cada unidade em R$ 4,28, ou seja, o custo total de cada refeição é de R$ 6,28.