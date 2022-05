Restaurante Popular serve frango no tucupi, nesta sexta-feira, pelo Dia das Mães, em Belém

Todos os dias, o Restaurante Popular fornece 1.200 refeições, pelo valor de R$ 2,00. E, nesta sexta-feira (6), o preço não será diferente, mas o cardápio será especial, em comemoração ao Dia das Mães, no próximo domingo (8). O prato do dia será frango no tucupi e os clientes, ainda, terão música ao vivo com a cantora Rosa Cor, acompanhada do violonista Quiure. Com informações da Agência Belém.

De acordo com a Prefeitura de Belém, ainda, o local estará com decoração aprumada com balões e arranjos florais da Fundação Escola Bosque (Funbosque), e haverá a distribuição de mudas ornamentais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), e também serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

O Restaurante Popular é mantido pelo Banco do Povo de Belém, e cada refeição, que custa R$ 2,00, é subsidiada pela Prefeitura Municipal, em R$ 4,28. O estabelecimento funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 14h. Há atendimento ao público prioritário para idosos, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes, das 11h às 11h20.

“A comida agora todo tempo é boa, é ótima", assegurou a vendedora ambulante Ladileia Monteiro Teixeira, de 63 anos, que almoça no Restaurante Popular, habitualmente. Ela informou que desde que trocaram a empresa que prestava serviço no RP, a qualidade e o sabor da refeição melhoraram.

Em razão do Dia das Mães, o Restaurante Popular decidiu antecipar a comemoração da data e oferecer uma experiência diferenciada nesta sexta-feira. Quem for mãe e for ao local, terá uma recepção acolhedora, com música ambiente, com gêneros musicais variados, incluindo MPB, samba, rock, soul music, carimbó e forró, e, ainda, presentes como mudas produzidas pela Granja Modelo, da Semma. Ao todo, serão distribuídas 200 mudas.

Os frequentadores que quiserem, também poderão acessar alguns serviços da Sesma no local. Serão oferecidos consultas de enfermagem, testes rápidos de hepatite, HIV e sífilis, aferição de pressão arterial e de glicemia e cadastramento no Sistema Único de Saúde (SUS).