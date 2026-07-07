Restaurante Popular da Marambaia muda de endereço a partir desta quarta (8); saiba onde

O Restaurante Prato Popular da Marambaia, em Belém, passa a atender a população em um novo endereço a partir desta quarta-feira (8/7). A unidade funcionará na avenida Pedro Álvares Cabral, nº 2.247, também no mesmo bairro.

A informação sobre a mudança foi publicada pelo Governo do Pará no X, antigo Twitter. O serviço continua oferecendo refeições completas pelo valor de R$ 3. Segundo a gestão estadual, a mudança de endereço busca dar continuidade ao atendimento da população em um novo espaço, preservando o acesso ao programa de segurança alimentar e nutricional desenvolvido na capital paraense.

O cardápio inclui prato principal, acompanhamentos, suco e fruta, mantendo a proposta de garantir alimentação de qualidade a preço acessível, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Novo endereço: avenida Pedro Álvares Cabral, nº 2.247, no bairro da Marambaia.

Quando começa a mudança: quarta-feira (8/7).

Valor das refeições: R$ 3.