Restaurante inaugura com jantar e reverte renda a crianças com câncer

Um jantar beneficente vai marcar a inauguração de um novo restaurante em Belém, na próxima segunda-feira (20), a partir das 19h, no shopping Pátio Belém. A ação social terá toda a renda revertida para duas instituições que apoiam crianças com câncer: o Instituto Áster e a Casa do Menino Jesus.

Com ingressos no valor de R$ 120, o evento será uma oportunidade de contribuir com causas sociais importantes enquanto os participantes experimentam, em primeira mão, o cardápio da nova unidade do grupo Engenho, especializado em cozinha brasileira.

Nova unidade marca expansão do grupo na capital

Esta será a segunda unidade da marca em Belém, consolidando a presença do grupo Engenho na região Norte. A escolha pelo Pátio Belém é estratégica, posicionando a marca em um dos centros comerciais mais movimentados da cidade.

“Mais do que uma abertura de restaurante, queremos que esse momento simbolize amor ao próximo, colaboração e esperança. Acreditamos que sabores também podem mudar vidas”, afirmou Rogério Perdiz, diretor do Engenho.

Como participar do jantar solidário

Valor do convite: R$ 120,00

R$ 120,00 Pagamento: via Pix para RAL@ENGENHOCORP.COM

via Pix para RAL@ENGENHOCORP.COM Envio do comprovante: WhatsApp (92) 98407-6491.