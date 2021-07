Resposta 'sincerona' da Prefeitura de Belém sobre calendário de vacinação viraliza

Uma resposta do perfil da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) no Instagram tem viralizado nas redes sociais. Ao abrir uma caixa de perguntas para esclarecer dúvidas sobre o calendário de vacinação em Belém, a gestão municipal foi questionada sobre a imunização das pessoas nascidas em 1991. O internauta, não identificado, porém, ponderou: "Evitem o final de semana pois o povo viaja".

"Olha, precisamos escolher prioridades. Quando as vacinas chegam, nossa estratégia é imunizar a população o mais rápido possível, evitando que o vírus faça mais vítimas. Não dá para esperar os 'alecrins dourados' voltarem das praias para iniciar o calendário de vacinação", respondeu a equipe responsável pelas redes socias da Sesma.

A iniciativa gerou uma grande repercussão nas redes sociais. O comentário, republicado em um perfil de fofocas no Instagram, rendeu mais de três mil curtidas com a maioria dos internautas concordando com a resposta da Prefeitura de Belém. "Coitado, quer que a Sesma organize a vacina durante a semana pra ele viajar. Ele já sabe que milhares morreram de covid? Quantos queriam ter a chance de se vacinar", disse um usuário do Instagram. "Jantou o 'alecrim dourado'. Mas é cada uma, viu? Só falta querer que leve a vacina na praia também", escreveu outro.

Confira a postagem: