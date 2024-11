Reputação e credibilidade de O LIBERAL fazem a diferença no Pará

“A marca O LIBERAL é o resultado de vivências, conexões e de propósitos com e para o desenvolvimento da Amazônia paraense”. É o que afirma a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. Ela disse que, a cada ano, o Grupo Liberal expande a sua compreensão sobre o mercado paraense para, assim, desenvolver produtos e projetos relevantes e de impacto positivo para a vida das pessoas, sempre focado em gerar soluções. “Somos responsáveis por contar histórias, documentar os fatos, promover marcas e contribuir para uma sociedade melhor”, afirmou.

“Nosso portfólio de projetos 2025 já está no mercado com propostas inovadoras, voltadas para a valorização do empreendedorismo e geração de soluções em mídia para o fortalecimento da economia local. Investimos e prezamos a qualidade das nossas entregas. O resultado de tudo isso é evidenciado pela grande e longeva carteira de clientes conquistados nesses 78 anos de existência”, destacou.

Rose Maiorana disse ainda que o maior diferencial em posicionamento de marca, além das diversificadas oportunidades em multiplataforma, “é a nossa reputação e credibilidade na entrega da informação. Somos um grupo de comunicação que pauta as decisões visando a transparência nas relações e o bem-estar de todos que são impactados por nossos produtos e serviços. A marca O LIBERAL é o resultado de vivências, conexões e de propósitos com e para o desenvolvimento da Amazônia paraense”, acrescentou.

A diretora comercial também falou do que vem pela frente: “Para o futuro, vislumbramos mais investimentos na valorização de nossos profissionais, clientes e audiência. O ano de 2025 será estratégico para a Amazônia e o futuro do planeta durante as discussões da COP 30 e estamos preparados e equipados para fazer a maior cobertura desse grandioso evento”.

Rose Maiorana começou a trabalhar ainda adolescente. Seu pai, Romulo Maiorana, o seu Romulo, fundador do Grupo Liberal, foi quem assinou sua carteira de trabalho. Ela começou a trabalhar aos 14 anos, já nos Classificados. Depois foi para o setor de publicidade. E, em seguida, para o comercial, contou. Por orientação do seu Romulo, e até para conhecer bem a empresa, Rose passou por várias áreas do jornal O LIBERAL e da TV Liberal. Mas ela se identificou mesmo foi com a área comercial, na qual permanece até hoje. Rose também é artista plástica.

O cuidado do seu Romulo com as pessoas também foi um legado importante que Rose imprime à frente da Diretoria Comercial. Ao falar sobre os 78 anos do jornal O LIBERAL, Rose Maiorana agradeceu aos colaboradores, assinantes, aos clientes (aos mais antigos e aos mais recentes), por acreditarem no conteúdo do jornal.