Repescagem geral da vacina contra covid-19 movimenta postos em Belém nesta sexta (5)

Faltando 7 dias para o fechamento dos postos de vacinação anticovid, o mutirão da prefeitura de Belém para alcançar a meta de 75% da população belenense vacinada, continua avançando. Nesta sexta-feira (5), até às 17h, pessoas de todas as idades e que tomaram todos os tipos de imunizantes poderão fazer a repescagem de 1°, 2° e 3° dose. É a maior convocação já feita pelo município.

O vacinador Lucas Matheus cometou que na abertura do posto, a procura começou intensa na Universidade do Estado do Pará, localizada travessa Perebebuí.

"A procura tem sido bem grande, devido a respescagem de todas as idades. Hoje pode ser tanto primeira dose, quanto quem perdeu as vacinas. Geralmente o fluxo é mais de manhã, mas próximo as 16h também o público chega, antes de fechar o portão. É importante que a pessoa venha se imunizar, porque ela vai se proteger e proteger que está ao lado dela", explicou.

Vitória Pereira, 50 anos, foi em busca de concluir o esquema vacinal e tomar a 2° dose da Pfizer. Para ela não tem diferença a vacina da criança e a da Covid, fazendo analogia da importância que cada uma delas tem para a saúde e segurança.

"Essa vacina é como se fosse a de criança. Então a mesma importância que a gente tem que dar para vacinar as crianças, temos que dar e nos vacinar", contou.

Diana Oliveira, 60 anos, tomou a 2° dose de AstraZeneca e reforçou em sua fala, importância que ela tem, pois muitas pessoas não tiveram as mesmas chances que ela.

"Essa vacina é muito importante para nós todos. Aqueles que se foram não tiveram a oportunidade. Então, nós estamos vivos contando a história, se vacinando. Temos que agradecer a Deus e a ciência. As pessoas que continuem se vacinando. Quero também parabenizar as pessoas da saúde que estão fazendo esse trabalho em prol da saúde e da vida", concluiu.

A vacinação em Belém segue até às 17h. Confira os postos disponíveis:

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Cassazum- Marco

3. Castanheira Shopping - 3° piso, Espaço Cultural

4. Escola Brigadeiro Fontenele - Terra firme

5. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

6. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

7. Fibra - Nazaré

8. Funbosque - Outeiro

9. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

10. Mangueirinho - Mangueirão

11. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

12. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

13. Icoaraci - Escola Municipal Prof. Alfredo Chaves

14. Icoaraci - Sest/Senat

15. IFPA - Marco

16. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

17. IT Center - Sacramenta

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Professora Donatila Santana Lopes

20. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º piso, loja 358

22. Uepa CCSE - Telégrafo

23. Unama - Alcindo Cacela

24. Unifamaz - Reduto

25. UFPA - Mirante do Rio