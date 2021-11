Repescagem geral: Belém aplica 1ª e 2ª doses de três imunizantes nesta sexta

Uma repescagem geral de vacinação contra a covid-19 será executada nesta sexta-feira (05), em Belém. Uma grande chance para vários grupos que perderam algum calendário. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai disponibilizar 1ª e 2ª doses das vacinas da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac para todas as pessoas de 12 anos ou mais que ainda foram imunizadas.

De acordo com a Prefeitura de Belém, por meio das redes sociais oficiais da gestão municipal, o intervalo entre 1ª e 2ª doses é marcado da seguinte forma: de 14 até 28 dias para a Coronavac; 12 semanas para a Astrazeneca; e de 56 a 60 dias para a Pfizer. "Após essa chamada, quem infelizmente não for imunizado vai precisar aguardar uma nova repescagem", disse o perfil da prefeitura no Instagram.

Será das 9h às 17h, em 25 pontos. É necessário apresentar RG, CPF e cartão de vacinação de Belém. Os menores devem estar acompanhados pelo responsável, que deverá apresentar CPF, para registro. Pessoas que vão receber a 1ª dose devem apresentar, também, o comprovante de residência de Belém.

Nesta quinta-feira (04), a Sesma aplicou a 1ª e a 2ª dose da Pfizer em nascidos de 2004 a 2009. Desde janeiro até esta quinta, Belém já aplicou 2.057.582 doses de anticovid-19, conforme aponta o site municipal Belém Vacinada (belemvacinada.com.br). Ao todo, 1.122.991 pessoas receberam a 1ª dose, 932.413 receberam a 2ª dose e 1.275 tomaram a dose de reforço.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Cassazum- Marco

3. Castanheira Shopping - 3° piso, Espaço Cultural

4. Escola Brigadeiro Fontenele - Terra firme

5. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

6. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

7. Fibra - Nazaré

8. Funbosque - Outeiro

9. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

10. Mangueirinho - Mangueirão

11. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

12. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

13. Icoaraci - Escola Municipal Prof. Alfredo Chaves

14. Icoaraci - Sest/Senat

15. IFPA - Marco

16. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

17. IT Center - Sacramenta

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Professora Donatila Santana Lopes

20. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º piso, loja 358

22. Uepa CCSE - Telégrafo

23. Unama - Alcindo Cacela

24. Unifamaz - Reduto

25. UFPA - Mirante do Rio

3ª dose

Na próxima semana, de 8 a 12 de novembro, a Sesma volta a convocar os idosos para o reforço vacinal (terceira dose). Na segunda (08), esse calendário começa com os nascidos em 1952 ou 1953, que tenham recebido a 2ª dose até julho. Na terça (09), será a vez dos nascidos em 1954 ou 1955, que tenham recebido a 2ª dose até julho.

O cronograma do reforço segue da seguinte forma: 10/11 (quarta): nascidos em 1956 ou 1957, que tenham recebido a 2ª dose até julho; 11/11 (quinta): nascidos em 1958 ou 1959, que tenham recebido a 2ª dose até julho; e 12/11 (sexta): nascidos em 1960 ou 1961, que tenham recebido a 2ª dose até julho.