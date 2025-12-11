Reorganização de linhas de ônibus começa na segunda, 15

A modernização da mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém terá a descontinuidade de 21 linhas de transporte coletivo convencional a partir do próximo dia 15, segunda-feira. A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e visa reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França.

O BRT Metropolitano, sistema do Governo do Pará, opera com 31 linhas, sendo 9 troncais e 22 alimentadoras. No último dia 8, entraram em funcionamento mais 75 veículos climatizados, completando a oferta aos usuários.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, explicou que o serviço operou inicialmente de forma simultânea com o convencional, mas a dinâmica necessitou de ajustes de sobreposição de itinerários.

“A partir desse movimento, foi realizado um estudo das linhas de ônibus existentes na região metropolitana, e identificamos linhas sobrepostas que serão desativadas a partir do dia 15. Com isso, aquelas linhas convencionais que antes faziam o transporte das pessoas diretamente do bairro até o centro deixam de operar. É importante lembrar que será necessário utilizar os ônibus azuis do sistema BRT para chegar aos terminais de Marituba e Ananindeua, onde ocorrerá o transbordo dos ônibus que atendem os bairros para os ônibus que levarão a população até o centro”, pontua o secretário.

A integração oferece economia, com o pagamento de tarifa única de R$ 4,60, e comodidade com ônibus modernos e menos poluentes, além de agilidade. “Essa reorganização melhora o fluxo de veículos ao longo do corredor da BR-316 e reduz o tempo de deslocamento, já que há um aumento da velocidade média. Isso garante um transporte coletivo de melhor qualidade, com veículos climatizados, Wi-Fi e mais conforto. As pessoas vão poder chegar mais rápido ao trabalho, à escola, aos serviços públicos e ao centro da cidade, utilizando a canaleta do BRT”, acrescenta.

Confira as linhas que serão descontinuadas a partir do dia 15:

Santa Bárbara – São Brás

Benevides – São Brás

Benevides – Castanheira

Murinin – Castanheira

Maguari – Pátio Belém

Maguari – Doca

Aurá – Presidente Vargas

Curuçambá – Pátio Belém

Águas Lindas – Presidente Vargas

Águas Lindas – Ver-o-Peso

Águas Lindas – Pátio Belém

Júlia Seffer – Pátio Belém

Distrito Industrial – Pátio Belém

Ananindeua – Presidente Vargas

Marituba – Pátio Belém (Pirelli/Decouville)

Marituba – Pátio Belém (Mário Couto)

Júlia Seffer – Presidente Vargas

Almir Gabriel – Pátio Belém (São Brás)

Almir Gabriel – Ver-o-Peso

Marituba – Direcional (Doca)

Marituba – Pátio Belém (Cerâmica)

Maior oferta de linhas - Os usuários devem ficar atentos aos itinerários das linhas já existentes no BRT Metropolitano, que permite integração entre áreas que anteriormente não eram atendidas, como as partes sul e norte de Ananindeua e Marituba, por exemplo.

Bilhetagem digital - O BRT Metropolitano possui um sistema de bilhetagem digital exclusivo, o Pra Já. Desenvolvido pela concessionária Autopass, sob a gestão institucional da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon), o sistema oferece três opções de acesso ao transporte: o bilhete digital (QR Code), comprado via Pix no aplicativo Pra Já Metropolitano (disponível para Android e iOS); o cartão físico Pra Já, recarregável pelo aplicativo e nas bilheterias do BRT, onde também pode ser adquirido o bilhete físico com pagamento em dinheiro em espécie.

No primeiro mês foram 15 mil cartões físicos emitidos e 33 mil download de aplicativo móvel. A tendência é esses números crescerem, pois a partir do dia 15/12, o cartão Passe Fácil, do Setransbel, não poderá mais ser apresentado nas bilheterias para garantir as gratuidades de idosos e pessoas com deficiência .

O sistema também possui vale transporte e as empresas devem cadastrar seus colaboradores no site https://tclient.inter.belem.orbi.autopasscorp.com/login.

Além de sênior, especial e vale transporte, o Pra Já está disponível nas categorias comum e escolar.

A emissão do cartão físico pode ser feita nos terminais de Marituba e Ananindeua, nas Estações Cidadania de São Brás e dos shoppings Metrópole e Pátio Belém. Há também postos em Castanhal - Semas e Cras Jaderlândia, Benevides - Agência Distrital, Santa Bárbara - Espaço Styllus Produções e Santa Izabel - Praça da Bandeira.