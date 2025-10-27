Renilce Nicodemos se solidariza com a família de menino assassinado em Belém

A deputada federal, Renilce Nicodemos (MDB), escreveu um texto em sua página no Instagram, lamentando a morte do menino de 6 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de uma mala na tarde desta segunda-feira (27), em Belém.



"As imagens são de cortar o coração. Que brutalidade. Que falta de amor. Como pode a humanidade ter se afastado tanto daquilo que nos faz humanos? O pequeno Paulo, uma criança de apenas 6 anos, teve sua vida interrompida de forma cruel, sendo colocada dentro de uma mala e deixada em um cemitério no bairro da Marambaia, em Belém".

A deputada disse estar "profundamente comovida, abalada, entristecida, sem chão. É impossível não se indignar diante de tamanha covardia. É impossível não pensar no vazio que essa dor deixa no coração de uma mãe, de uma família inteira. Que Deus receba o pequeno Paulo em seus braços, onde nenhuma maldade pode alcançá-lo. E que a justiça dos homens também cumpra seu papel, com firmeza, com urgência e com humanidade".