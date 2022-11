Renascer: Comunidade Caju realiza retiro para jovens e adultos; saiba como participar

Em sua 33ª edição, o retiro Renascer será realizado entre os próximos dias 2, 3 e 4 de dezembro. É um encontro realizado anualmente pela Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) e que tem como objetivo proporcionar um momento de comunhão com Deus, de reflexão pessoal e de renovação e fortalecimento da fé. O retiro será na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, onde os participantes são divididos em diferentes casas com grupos de, aproximadamente, 20 pessoas. Neste ano, o evento volta ao formato tradicional, após dois anos em que a pandemia não permitiu realização presencial.

Para participar, é necessário pagamento no valor de R$ 165,00, que será revertido para o transporte, alimentação e materiais utilizados. A inscrição pode ser feita online. A saída dos participantes está marcada para esta sexta-feira (2), às 18h30, na igreja São João Paulo II, localizada na travessa Mauriti, 1753, bairro da Pedreira.

Durante o Renascer, os participantes contam com momentos de reflexão, oração, louvor, música e convívio social. De acordo com a Caju, "...o retiro tem ajudado jovens e adultos a encontrarem um novo olhar sobre a vida, restaurando famílias e proporcionando às pessoas um renascimento para a fé". O Renascer é realizado pela Casa da Juventude desde 1989. No local do retiro, os participantes são convidados a ficarem sem computadores ou celulares, e, assim, viverem a experiência de desconectar um pouco do mundo para se conectar com Deus.

Paula Daniela Vieira, coordenadora-geral da Caju, comenta que a expectativa de voltar a evangelizar olhando nos olhos das pessoas é a melhor possível. “Esse é um retiro muito especial para nós, pensado há mais de trinta anos pelo nosso fundador, o padre Raul. Passamos muito tempo na evangelização online, agora é o momento de voltar para o encontro presencial e estamos muito felizes com isso”, relatou.

Renascer para a vida em Deus

Daniela explica, ainda, que o Renascer se diferencia de outros encontros oferecidos na Igreja porque tem uma estrutura que lembra uma família se encontrando. “As pessoas são recebidas numa casa e recebem cuidados, vivem juntos os momentos de espiritualidade e diversão do encontro, partilham suas vidas. É um fim de semana onde são refletidos valores de uma família, como amor, respeito e conhecimento de Deus”, explicou a coordenadora.

A coordenadora de encontros da Caju, Adriana Sena, comenta que o Renascer 2022 foi pensado com muito cuidado e amor pelos organizadores. “É um encontro com Deus e uma oportunidade de refletir sobre sua vida, sua relação com os seus familiares e amigos. Participe! Se dê esse presente que pode mudar sua vida!”, refletiu.

Relato de fé

A contadora Karinni Haber, que participou do Renascer no início da década de 90, relembra como o retiro mudou a sua vida. “Eu era muito jovem, mas ter participado fortaleceu minha fé e hoje acredito que Deus pode agir e permanecer muito próximo de nós, mesmo quando somos tão pequenos diante D’Ele. E agora posso passar isso para a família que formei”, contou Karinni, que neste ano verá as duas filhas irem para o encontro.

Serviço

Data: 2, 3 e 4 de dezembro de 2022.

Local: Mosqueiro (saída de Belém na sexta-feira à noite)

Inscrições: por meio do site

Taxa de Inscrição: R$165,00

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito e Pix

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)