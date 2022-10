Registro de confusões, descaso e falta de organização marcam a tarde de votação na Creche Irmã Dulce

O que era para ser uma tarde tranquila de votação neste domingo (02), se transformou em descaso e caos para os eleitores da Creche Irmã Dulce, localizado na travessa Castelo Branco, em Belém. Os eleitores inconformados com a falta de organização no local, revelam situações desconfortáveis, uma longa espera com chuva e falta de empatia pelos profissionais escalados.

O motorista, Luiz Ângelo, que registrou mais de duas horas na fila para votar, retrata a bagunça por parte dos profissionais escalados. “Isso aqui está uma bagunça, chegou a minha vez na hora da votação é simplesmente não havia ninguém na minha seção, apenas duas funcionárias conversando. O que custa um pouco mais de organização? Perguntar quem está na fila, a seção de cada um e principalmente nos orientar. O que aconteceu hoje aqui é inadmissível, você percebe pessoas com criança pequena em longas espera na fila, é triste”, desabafou.

O economista Osmar Souza, relata que “é muito nítido a falta de organização, está um desconforto sem tamanho para os eleitores desse local. E inclusive, eu já observei muitas pessoas desistindo de votar, por conta da demora e do caos que se formou por aqui. Ninguém conseguia organizar, perderam o controle. Ninguém sabe nos avisar de nada”.

Mesmo problema vivido pelo consultor de vendas, Bruno Barbosa, “quando entramos, deram uma ficha pois as seções estavam lotadas. Até aí nós entendemos, mas quando subimos, simplesmente não havia mesários nas seções e as pessoas estavam esperando na rua, no sol, na chuva. Eles só começaram a distribuir mais fichas depois das quatro horas, quando a imprensa e a polícia chegaram, e tentaram organizar”, relatou.

O servidor responsável pelo colégio eleitoral, Diegos Reis, “em relação aos eleitores que não encontraram a seção, é porque há algumas pessoas que ainda estão com o título antigo, não estão atualizados. E por isso, acaba gerando essa confusa de seções inexistentes. Nós tentamos como podemos alocar as pessoas dentro do espaço, na medida do possível. Tentamos distribuir as senhas como nos foi orientado para tentar amenizar essa situação”, explicou. Vale ressaltar que após as confusões, as votações continuaram até depois das 18h no colégio eleitoral.