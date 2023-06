Refugiado e cristão: quem é o autor de atentado em parque na França

De acordo com a polícia francesa, ao menos, quatro crianças e um adulto ficaram feridos após um ataque com faca na cidade de Annecy, na região dos Alpes, fronteira com a Suíça. As quatro crianças, segundo o Le Parisien, estão em estado grave. Elas têm cerca de 3 anos. Ao todo seis pessoas ficaram feridas no atentado.

A polícia informou que o autor do bárbaro crime é Abdalmasih H., de 31 anos, refugiado sírio. De acordo investigações, o acusado vive em Annecy desde outubro de 2022. Antes, ele morou na Suécia desde 2013. No país, ele se relacionou por anos com uma mulher que não teve a identidade revelada e chegou a ter um filho.

“Nos conhecemos na Turquia, nos apaixonamos e viemos para cá (para a Suécia). Depois de dois anos nos casamos, mas ele não conseguiu a cidadania sueca, então decidiu deixar o país. Nós nos separamos porque eu não queria deixar a Suécia”, disse a mulher, por telefone, à AFP.

As autoridades francesas descartaram a possibilidade de Abdalmasih ter cometido um ato terrorista, apesar da configuração do crime: ele foi capturado com uma cruz cristã sobre ele e no momento do ataque gritou “em nome de Jesus Cristo”, segundo testemunhas, que também disseram que o suspeito é uma pessoa em situação de rua.

O atentado

Eram perto das 9h45 (horário local, 4h45 em Brasília), quando um homem armado com uma faca entrou em um parquinho infantil, perto de um tradicional lago da cidade, e partiu para cima de um grupo de crianças que brincava no local.

“Várias pessoas, incluindo crianças, foram feridas por um indivíduo armado com uma faca em uma praça em Annecy”, tuitou o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

Conforme o ministro, o suspeito “foi preso graças à rápida reação das forças de segurança”. Mais tarde, a informação foi corrigida, detalhando o número correto de vítimas.

O prefeito de Annecy, François Astorg,pediu às pessoas que evitem a área onde o ataque aconteceu e pensamentos positivos em relação às vítimas e às famílias. A prefeitura da região de Haute-Savoie confirmou que o ataque aconteceu por volta das 9h45, perto do lago Annecy.

No Twitter, a prefeitura pediu para se “evitar a área” e “não interferir na intervenção das autoridades”. O presidente francês, Emmanuel Macron, também tuitou. “Ataque de absoluta covardia esta manhã em um parque em Annecy. Crianças e adultos estão entre a vida e a morte. A nação está em choque. Nossos pensamentos estão com eles, suas famílias e os serviços de emergência mobilizados”, escreveu o político.

Em Paris, políticos interromperam um debate para fazer um minuto de silêncio.