Reforma do Ver-o-Peso deve ser concluída no primeiro semestre de 2024, diz prefeito

O Ver-o-Peso está dentro dos planos para os R$ 100 milhões que a Prefeitura de Belém emprestou da Caixa para obras na capital, em preparação para a COP 30. Na manhã desta segunda-feira (27), aniversário de 396 anos do complexo, o prefeito Edmilson Rodrigues, que participou das comemorações — e tomou café da manhã no espaço —, disse que o projeto já está sendo formulado e após todos os prazos legais e processo de licitação, espera que a reforma completa seja entregue no primeiro semestre de 2024.

"São quatro séculos. O Ver-o-Peso é história, é cultura, é economia e o governo municipal tem total atenção ao complexo. À arquitetura, o urbanismo e os feirantes, em particular, que são a alma da feira. Ainda hoje [segunda, dia 27], às 11h, me reúno com a equipe de engenheiro e arquitetos que estão elaborando o projeto que inclui todos os setores: mercado de peixe, mercado de ferro, feira do açaí... é um grande presente para o Ver-o-Peso e é um presente para Belém, pois este é o pedaço mais significativo da cidade e da Amazônia", disse Edmilson.

O prefeito Edmilson acompanhou os festejos do Ver-o-Peso e dialogou com lideranças, como Didi, sobre as obras que devem ser entregues no ano que vem (Ivan Duarte / O Liberal)

Enquanto comentava as obras, o prefeito reconheceu diversos problemas que precisam de ajustes no complexo aniversariante. Entre eles, a segurança, assim como outros ajustes estruturais necessários, como apontam os próprios feirantes e frequentadores. "Segurança é um problema e estou conversando com o governador [Helder Barbalho] para encontrar uma solução aos trabalhadores, turistas e consumidores. E ainda tem problemas de drenagem, iluminação e eletricidade. Mas estamos falando de uma obra portentosa que vai trazer muitas mudanças", concluiu.