Rede municipal terá retorno 100% presencial em 13 de novembro

O retorno presencial 100% das turmas de estudantes da rede municipal de Educação do município de Belém está previsto para o dia 13 de novembro. A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou, nesta quinta-feira (14), que o Plano de Retorno das Aulas Presenciais determina que, após quatro semanas de aula, as escolas podem completar as turmas até 50% da capacidade. Ou seja, no dia 13 de outubro iniciou a segunda etapa com 50% dos alunos "e no dia 13 de novembro a terceira etapa, totalizando 100% das turmas". Tudo dependendo do monitoramento do cenário epidemiológico por parte da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Desde o retorno gradual das aulas presenciais na rede municipal de Ensino, em 13 de setembro, o aplicativo Guardiões da Saúde (para monitoramento da saúde da comunidade escolar) registrou 453 notificações de alunos e educadores com sintomas gripais. A Sesma entrou em contato com 211 responsáveis para investigar a suspeita de contágio por covid-19. Desses, 70 responsáveis autorizaram a coleta para exame. Os demais foram descartados por não apresentarem os critérios para a realização do exame e/ou porque alguns responsáveis não autorizaram a coleta.

Dos 70 exames realizados, como repassa a Semec, 10 casos suspeitos estão aguardando resultado e 60 atestaram negativo para Sars-Cov-2. "Sendo assim, a Sesma e Semec informam que o único caso de covid-19 registrado pelo aplicativo Guardiões, ocorreu no período anterior ao retorno das aulas presenciais. A coordenadora pedagógica que atestou positivo foi afastada e os demais educadores monitorados pela Sesma".

Cuidados

No Programa Guardiões da Saúde na Educação, como política de ação integrada de Educação e Saúde, servidores foram capacitados para notificar casos suspeitos de covid-19 nas escolas por meio do aplicativo Guardiões da Saúde. Esse aplicativo foi desenvolvido em parceria com o Centro de Competência em Software (CCSL) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Feita a notificação, a equipe na Sesma em até 24 h entra em contato via telefone com a pessoa e/ou responsável para iniciar o protocolo de monitoramento. A Sesma e Semec informam que fará a distribuição, este mês, de mais kits-covid para escolas com totens, tapetes sanitizantes, fitas (amarela e vermelha) para sinalização, e borrifadores. "A Semec reafirma que os estudantes estão colaborando com os cuidados e protocolos de biossegurança, uma vez que as escolas municipais têm feito o papel de fortalecer e consolidar os cuidados".

São 203 unidades, com mais de 72 mil crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens, adultos e idosos na rede municipal pública de Ensino. As aulas presenciais tinham sido suspensas nas escolas municipais desde 18 de março de 2020, por determinação do Decreto Municipal nº 95.955, e virtude da covid-19.

O primeiro retorno presencial ocorreu de forma escalonada a partir de 14 de setembro de 2020. O ano letivo de 2020 encerrou em dezembro e o de 2021 começou em 12 de abril, com aulas não presenciais.

Paara o retorno gradual das aulas presenciais em setembro de 2021, os trabalhadores da Educação foram vacinados contra o coronavírus; as escolas receberam o plano dessa retomada das atividades no ambiente escolar, além do novo calendário letivo 2021; foi adotado o aplicativo Guardião e Guardiãs da Saúde na Educação, em parceria com a Sesma.

Entre as medidas de prevenção no retorno às aulas constam a frequência reduzida de alunos; desinfecção das unidades com pulverizações; instalação de tapete com hipoclorito para higienização dos sapatos na entrada e saída dos alunos; controle de temperatura com termômetro de testa infravermelho; instalação de dispensadores de álcool em gel e instalação de pias na entrada das escolas, com água e sabão para higienização das mãos.