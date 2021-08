Rede municipal de ensino da grande Belém se prepara para volta às aulas presenciais

Escolas da rede municipal de ensino da grande Belém preparam-se para a retomada das aulas, algumas de formas híbridas, outras presenciais. Os municípios da região metropolitana, que compreende: Belém, Ananindeua, Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara e Santa Izabel definiram seus calendários de volta às aulas.

Em Belém o início do segundo semestre letivo começou dia 2 de agosto, é o que informa a Secretaria Municipal de Educação (Semec), no entanto: "ainda de forma não presencial, com atividades pedagógicas impressas e distribuição de livros didáticos, além das orientações na entrega do material aos responsáveis e por grupos de WhatsApp das turmas", segundo informações da assessoria. O retorno ao presencial está marcado a partir de 1° de setembro. Atualmente, a rede atende 72 mil estudantes matriculados em 203 unidades educativas. Cada escola terá dois servidores que farão a vigilância nas unidades para notificar a Sesma, via aplicativo, sobre casos suspeitos de Covid-19. A Semec informa, ainda, que realizou uma consulta junto aos trabalhadores da Educação e 82% dos servidores estão de acordo com o retorno das aulas presenciais em setembro.

As escolas do município de Ananindeua retomam às aulas em três fases neste segundo semestre: remota, híbrida e presencial. Na última segunda-feira (2) começou a 1ª fase, o ensino remoto, utilizando plataformas digitais, atividades impressas, livros didáticos, etc. Na 2ª fase, a fase híbrida irá atender, a priori, apenas os alunos do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental regular.

Conforme a nota enviada pela assessoria, "no primeiro momento, as turmas serão divididas em três grupos, equivalente a 33,33% dos alunos, organizados de forma que se respeite a distância mínima de 1,5 m entre os estudantes. E de maneira gradual, o número de estudantes por grupo deve aumentar para 50% de alunos por turmas, divididas em 2 grupos. Cada grupo terá o seu dia para estar na escola, evitando assim aglomerações na unidade escolar".

Já Marituba iniciou nesta segunda-feira (16) as aulas presenciais em 55 escolas com séries de 5º ao 9º ano, visando a preparação às provas do Sistema nacional de avaliação básica (SAEB), que acontecerão em novembro e dezembro. E, nota, a Semed Marituba informou que sanitizou as 55 escolas que estão na primeira etapa do volta às aulas presenciais. O ensino de Jovens e Adultos, das etapas 1ª e 4ª retomam as atividades a partir de 23 de agosto. O

ensino fundamental, do 1º ao 4º ano e do 6º e 8º, só retornarão a partir do dia 30 de agosto. de acordo com a Semed.

Em Santa Izabel do Pará, mais de12 mil alunos da rede municipal de educação voltam às aulas nas 54 instituições de ensino, em formato de rodízio. As aulas iniciaram no último quatro de agosto. A assessoria de comunicação informou que: "o revezamento dos grupos é feito pelas escolas. Não há ainda uma previsão do retorno 100% presencial. O que está definido é a permanência da capacidade de 50% pelas próximas semanas, com toda a segurança necessária para o retorno dos estudantes".

Confira abaixo o calendário detalhado segundo semestre letivo, nos municípios:

Belém:

Educação Infantil: 1º de setembro, em grupos de 25% dos alunos, em dias alternados. As turmas de meio período serão divididos em grupos com 1/3 dos alunos, também em dias alternados.

Ensino fundamental: 8 de setembro em grupos, com 33% dos alunos também em dias alternados.

Educação de Jovens e adultos (EJAI): 13 de setembro, com 33% dos alunos em dias alternados.

Ananindeua:

Início das aulas para toda rede municipal de ensino acontece em três fases: remoto, híbrida e presencial.

Remoto: todas as turmas do ensino municipal de Ananindeua.

Híbrida: somente os alunos 2º, 5º e 9º ano ano do ensino fundamental regular, com previsão para início de setembro. Serão divididas em três grupos com 33,33% dos alunos, gradualmente o número aumentará para 50%, divididos em 2 grupos, em dias alternados.

Marituba:

5º ao 9º: início 16 de agosto, preparação para a SAEB.

Ensino de Jovens e Adultos: 1ª e 4ª etapas retomam a partir de 23 de agosto.

Ensino fundamental: 1º ao 4º ano e do 6º e 8º retornarão a partir do dia 30 de agosto.

Santa Izabel:

Santa Izabel retomou o calendário letivo do segundo semestre 54 escolas municipais, ao todo, 12 mil alunos, na última quarta-feira (4), no sistema híbrido, fazendo rodízio.

50% dos alunos no presencial

50% dos alunos no remoto

A equipe da redação integrada de O Liberal entrou em contato com as assessorias dos municípios de Benevides, Castanhal e Santa Bárbara, mas não houve retorno até a publicação da matéria.