Rede estadual e municipal de Belém retornam às aulas escolares nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (29) as redes estaduais e municipais de ensino iniciam oficialmente o seu período letivo de 2024. Nas 207 unidades de educação do município de Belém, cerca de 70 mil alunos são esperados para retornarem às salas de aula, de acordo com as informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semec).

Na Escola Municipal Benvinda de França Messias, em São Brás, os alunos serão acolhidos com atividades de leitura, dinâmicas com pais e estudantes e receberão o livro didático. Segundo informado pela Semec, além disso, a banda da Guarda Municipal realizará uma apresentação de boas vindas à comunidade escolar.

Algumas escolas passaram por revitalização e receberam melhorias na estrutura para maior conforto e segurança da comunidade escolar. De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura de Belém, as escolas municipais passaram por higienização, revisão das instalações elétricas, novas instalações no forro, reforma dos banheiros e da cozinha, paisagismo, revitalização da quadra de esportes, manutenção das passarelas, modificação e adaptação da fachada e execução de piso tátil.

Volta às aulas na rede estadual

Na rede estadual, o primeiro bimestre será de 29 de janeiro a 12 de abril e o segundo de 15 de abril a 28 de junho. Já as férias escolares acontecerão de 01 a 31 de julho, com todos retornando para o terceiro bimestre de 01 de agosto a 04 de outubro. Por fim, o quarto bimestre acontecerá de 07 de agosto a 20 de dezembro.

Divulgado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), um diferencial desse ano para os alunos é o acréscimo do componente curricular com temática em Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima para toda a educação básica de forma obrigatória na rede estadual e, por adesão, pelas redes municipais.

Um total de 1,5 milhão de estudantes da rede pública de ensino do Pará poderão ser beneficiados com a iniciativa inédita. Sendo 550 mil, obrigatórios, na rede estadual e, por adesão das redes municipais, 618 mil estudantes dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e mais 461 mil dos anos finais (6º ao 9º ano).

“Temos que ter orgulho do Pará e da Amazônia, orgulho porque vamos sediar a COP 30. Os nossos estudantes têm que ser a voz da Amazônia, a voz do Pará, no evento. Nosso Estado será o primeiro Estado do Brasil a ter dentro do seu currículo obrigatório a Política Ambiental na rede estadual, mas os nossos prefeitos também poderão aderir à nossa política, para construirmos juntos um pacto pela educação ambiental que vai partir do Pará para o resto do Brasil'', ressaltou o secretário de Educação, Rossieli Soares.

De acordo com as informações da Seduc, houve um aumento de 100% de vagas em escolas de tempo integral, no início do ano letivo de 2024. São 33 novas escolas no modelo de ensino integral e mais de 17,7 mil novas vagas, totalizando 35,9 mil vagas integrais na rede estadual de ensino.