Volta às aulas exige preparação das famílias e adaptação dos estudantes para a retomada da rotina

Com a chegada do mês de janeiro e a proximidade do fim das férias escolares, famílias já se preparam para a retomada dos filhos à rotina escolar. Mas, para uma boa volta às aulas, é necessária uma preparação adequada. Com as energias recarregadas, também é o momento das crianças e jovens se adaptarem à rotina. Tudo isso para garantir maior produtividade e bom rendimento em um novo ano de estudos.

Mãe de três filhos — Beatriz Costa, de 7 anos; Sofia Costa, 11; e Lucas Costa, 12 —, a profissional de relações públicas Carolina Costa, de Belém, já está nos preparativos para a volta às aulas dos filhos. Ela lembra, também, que, com o início das aulas, a rotina das crianças passa a ter mais cuidados. “A gente começa [a preparação] pelo horário de acordar, que é a parte mais difícil, para que aos poucos retorne a rotina escolar, organizar o material escolar, os uniformes”, afirma.

“Eles estão super ansiosos. Apesar de encontrarem alguns colegas durante as férias, a convivência no meio escolar é muito importante. Eles já começaram a rotina do período escolar, dormir mais cedo para acordar cedo. E sempre conversamos sobre expectativas, tolerância, respeito, aceitação, o não e a obedecer às regras e comandos. E que eles saibam lidar com o novo ano escolar, com os novos professores, colegas e os conteúdos programáticos“, reforça Carolina.

Alimentação

A alimentação também é um dos cuidados que são reforçados neste período de retorno às aulas, como relata Carolina. Com uma rotina regrada, ela comenta que todos os dias o processo é certeiro: acordar cedo, fazer lancheira e tomar o café da manhã reforçado. “O lanche da cantina da escola sempre é uma tentação, mas eles têm o hábito de comer muita fruta, verdura. A gente negocia direitinho esse lanche para não eles saírem dos trilhos. E quando saem, eles reconhecem, não curtem e voltam automaticamente”, pontua.

Em meio aos estudos e outras atividades, Carolina lembra que a família tem o hábito de conciliar devidamente as tarefas das crianças, alternando entre as obrigações e horários de descanso e lazer. “No período da tarde, eles têm inglês uma vez na semana e atividades físicas duas vezes na semana, em dias alternados aliados ao descanso e ao estudo diário”, relata Carolina. Ela fala, ainda, que os filhos já desejam voltar para a escola e, principalmente, “rever os amigos e para novos desafios pedagógicos”, frisa.

Reorganização

Para uma volta às aulas mais produtiva para os alunos, o pedagogo Raí Gonçalves, do colégio Marista, detalha que é necessário traçar estratégias criativas para a retomada das atividades escolares. “Para os estudantes esse retorno deve acontecer de forma gradual, visto que, os mesmos necessitam desse tempo para se reorganizar enquanto etapas de execução a nova rotina que será retomada ou experimentada”, destaca o especialista.

“Algumas dicas são quanto à reorganização dos horários e rotina que foram um pouco mais flexíveis durante o recesso escolar; incentivo à interação ativa do aluno com todas as etapas que correspondem a volta às aulas; e introduzir o ritmo de estudos por etapas, resgatando sempre com o aluno atividades recursivas, onde ela poderá se sentir seguro para encarar as próximas etapas rumo ao conhecimento. Deve ser construído aos poucos e para reconectar o estudante a ideia de retorno ao cotidiano com horários, prazos, dias e obrigações”, pondera Raí.

Em casa o planejamento também deve ser feito de forma precisa, conforme considera o pedagogo, atentando para os momentos de estudo em casa. “Os horários de estudos precisam ser introduzidos de forma leve e tranquila, respeitando a individualidade e tempo de concentração do estudante. É importante que os pais incentivem e proporcionem estímulos ao estudante dentro de recursos que estejam dentro do universo e do contexto da sua faixa etária”, enfatiza.

Reforçando a importância do apoio em casa, a pedagoga Leila Almeida lembra que o apoio familiar também é essencial nesse período. “Para que as voltas às aulas sejam mais produtivas para os estudantes, eu vejo como algo fundamental que os pais conversem com as crianças, com os adolescentes de modo geral, sobre os sonhos para o futuro. Isso é legal, porque deixa a mensagem de que esses sonhos se conquistam por meio dos estudos”, relata a pedagoga.

“O que pode ajudar na sua própria adaptação entre o fim das férias e o retorno aos estudos, começando pela regularização dos seus horários em casa, horários do sono, horários de lazer, das saídas com os amigos ou mesmo com a família, no caso das crianças. Os pais precisam ter muito cuidado e atenção sobre a nossa tarefa eterna na vida dos filhos, sobretudo nessa vida escolar. Uma das atenções muito grande é justamente sugerir para uma rotina que também executamos”, considera Leila.

Cronograma

Em Belém, o início do ano letivo de 2024 está previsto para o dia 29 de janeiro, conforme detalhado pela Semec. Já as escolas da rede estadual de ensino, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), devem iniciar o calendário escolar no dia 29 de janeiro em todo o estado do Pará. Em relação às escolas particulares, não há uma data específica para que as escolas retomem as atividades, segundo informou o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe). Cada estabelecimento de ensino tem autonomia de fazer o próprio calendário de retorno.