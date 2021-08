Recursos federais serão aproveitados em projetos de abastecimento de água em Ananindeua

O Ministério do Desenvolvimento regional (MDR) liberou nesta segunda-feira (9) R$ 821,6 mil para investimentos em saneamento básico em quatro estados, sendo um deles o Pará, por meio do Município de Ananindeua. Desse modo, como repassa o Governo, "a cidade de Ananindeua, no Pará, também receberá aporte federal de R$ 51,9 mil". "Os recursos serão destinados à elaboração de estudos e projetos de abastecimento de água", acrescenta. A Prefeitura de Ananindeua informaou nesta segunda que "o recurso federal destinado para o investimento na rede de abastecimento de água do município compete exclusivamente à Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa)".

O MDR informou que o Rio de Janeiro receberá a maior parte dos recursos federais (R$ 603,4 mil). Essas verbas serão utilizadas para dar continuidade às obras de saneamento integrado nos bairros Pauline e São Leopoldo, em Belford Roxo. Na última quarta-feira (4), o MDR já havia liberado 212,6 mil para essa mesma obra.

Em Goiás, Luziânia utilizará R$ 148,5 mil de repasse federal em obras de saneamento integrado. As intervenções incluem, ainda, obras de urbanização nos parques Alvorada I, II e III e JK. A cidade também recebeu investimentos federais recentemente.

As obras da estrutura de drenagem, com bacias de contenção e perfilamento de rios na sub-bacia do Rio Atuba, em Curitiba, também poderão seguir. O Governo Federal liberou o terceiro repasse, nos últimos dois meses, para esse empreendimento.

"As obras que foram iniciadas em diversos estados brasileiros não podem ser paralisadas. Hoje, estamos liberando mais recursos para a continuidade desses empreendimentos. Isso é uma reafirmação do nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos brasileiros, que passam a ter maior qualidade de vida e melhores condições de saúde", afirma Rogério Marinho.

Investimentos

Desde janeiro, R$ 280,8 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) foram repassados pelo MDR para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo País. Outros R$ 696,4 milhões foram assegurados para financiamentos por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de outros fundos federais financiadores.

A carteira de obras e projetos da Pasta no setor - contratos ativos e empreendimentos em execução ou ainda não iniciados - atualmente é de 1.209 empreendimentos, somando um total de R$ 44,2 bilhões, sendo R$ 26,1 bilhões de financiamentos e de R$ 18,1 bilhões de Orçamento Geral da União.