Recebeu dólar ou euro na COP 30? Veja como e onde trocar moeda em Belém

Com a chegada de visitantes estrangeiros e a presença de delegações internacionais para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), Belém passou a registrar um aumento na circulação de moedas estrangeiras como dólar, euro, libra, iene, peso e outras divisas trazidas por visitantes que participam da conferência. A movimentação tem levantado dúvidas sobre onde é possível fazer a troca por reais de forma segura.

A demanda tem crescido especialmente entre turistas, profissionais da conferência e comerciantes que receberam pagamentos em espécie durante a semana. Com isso, as casas de câmbio voltaram ao centro das atenções como a principal opção para quem precisa converter moedas internacionais em Belém.

Embora cada instituição trabalhe com valores diferentes, todas seguem regras específicas de operação, e a escolha do local pode impactar diretamente no custo final da transação. Confira a seguir onde trocar dólar, euro, libra, peso, iene e outras moedas na em Belém.

Onde trocar dólar, euro e outras moedas em Belém?

Em Belém, é possível trocar moeda estrangeira em dois tipos de estabelecimentos:

Casas de câmbio

Bancos autorizados

​As casas de câmbio são as mais procuradas por realizarem a troca de forma rápida e aceitarem diversas moedas internacionais. Entre as mais comuns estão:

Dólar americano (USD)

Euro (EUR)

Libra esterlina (GBP)

Dólar canadense

Dólar australiano

Dólar neozelandês

Franco suíço

Iene japonês

Peso e outras moedas latinas

A maioria das casas de câmbio está concentrada no centro de Belém, mas também há opções em shoppings e bairros mais afastados. O atendimento costuma incluir compra e venda de moeda em espécie, além de câmbio para cartões internacionais ou transferências.

Como trocar moeda em casa de câmbio?

As casas de câmbio são estabelecimentos autorizados pelo Banco Central a realizar a compra e venda de moedas estrangeiras. O processo é simples: o cliente apresenta a moeda em espécie, recebe a cotação do dia, paga as taxas previstas e finaliza a operação com recibo. Essa operação costuma ser mais simples do que a compra de moeda, pois não envolve os mesmos custos e impostos aplicados ao câmbio tradicional.

Mesmo assim, é comum que as casas de câmbio adotem o câmbio turismo, o que pode tornar a operação mais cara. Por isso, especialistas recomendam comparar valores entre diferentes estabelecimentos.

Casas de câmbio ou bancos: qual escolher?

As casas de câmbio são autorizadas pelo Banco Central e oferecem atendimento especializado para quem precisa comprar ou trocar moeda. Entre as vantagens estão:

Atendimento presencial

Negociação direta

Maior variedade de moedas

Os bancos também oferecem a compra de dólar e outras moedas, mas o processo pode ser mais burocrático e depende da agência e do gerente da conta. Em geral, a oferta é mais limitada.

Quais taxas são cobradas ao trocar moeda?

Antes de realizar a troca de moedas em Belém, é importante considerar os seguintes custos:

Taxa de câmbio: valor da moeda no mercado, com margem adicional no câmbio turismo.

valor da moeda no mercado, com margem adicional no câmbio turismo. IOF: para compra de moeda em espécie, a alíquota é de 1,1%.

para compra de moeda em espécie, a alíquota é de 1,1%. Taxa administrativa: varia conforme a casa de câmbio ou banco.

Esses valores podem fazer diferença significativa na operação, especialmente para quem está trocando quantias maiores.

Como verificar se o local é confiável?

Para evitar golpes e garantir segurança, é importante confirmar se a instituição é credenciada pelo Banco Central. Também é recomendado consultar avaliações em plataformas como no Google, Instagram, Facebook e Reclame Aqui.

Locais autorizados devem informar as taxas com transparência e emitir recibo de todas as operações.

Onde tem casa de câmbio em Belém?

Belém conta com diversas unidades de casas de câmbio distribuídas entre o Centro, bairros próximos e principais shoppings da cidade. A seguir, veja os endereços dos principais estabelecimentos que realizam troca de dólar, euro, libra, iene, peso e outras moedas internacionais:

1. Monopólio Câmbio

📍 Avenida Presidente Vargas, 325, Campina, Belém

📍 Aeroporto Internacional de Belém – Avenida Júlio César, s/n, Val-de-Cães, Belé

📍 Avenida Comandante Brás de Aguiar, 202 A, Nazaré, Belém

📍 Shopping Boulevard – Avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto, Belém (Piso 1 – Loja 168)

📍 Shopping Bosque Grão-Pará – Avenida Centenário, 1052, Val-de-Cans, Belém (1º Piso)

📍 Parque Shopping – Rodovia Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde, Belém (1º Piso)

📍 Shopping Metrópole Ananindeua – Rodovia BR-316, km 4, 4500, Coqueiro, Ananindeua (Piso L1)

📍 Shopping Pátio Belém – Travessa Padre Eutíquio, 1078, Reduto, Belém (2º Piso – Loja 247-B)

2. Turvicam Câmbio

📍 Avenida Presidente Vargas, 640, Campina, Belém

📍 Avenida Boulevard Castilho França – Estação das Docas, Campina, Belém

📍 Aeroporto Internacional de Belém, Val-de-Cans, Belém

3. Western Union / Agências de câmbio parceiras

📍 Shopping Castanheira – Rodovia BR-316, km 1, Castanheira, Belém – PA