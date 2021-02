Guarda Municipal encerra rave no Tenoné e festa de rua na Marambaia

Mesmo com o decreto que proíbe grandes aglomerações de pessoas em vigor desde março de 2020, uma medida para conter a propagação do novo coronavírus, registros ainda são feitos na capital paraense. De acordo com a Guarda Municipal de Belém, só neste final de semana, 80 estabelecimentos foram fiscalizados após o recebimento de denúncias de aglomerações.

As praças da República, Princesa Isabel, Batista Campos, Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN) e Portal da Amazônia foram alguns dos pontos que receberam patrulhamento. Só entre 00h de sábado (20) e 23h de domingo (21), 136 denúncias foram registradas, incluindo uma festa de rua, na Marambaia, e uma rave em um sítio, no Tenoné, que foram encerradas.

Além disso, relatos das redes sociais já a alguns finais de semana mostram grande concentração de pessoas na praça do Conjunto Panorama XXI, próximo à Avenida Augusto Montenegro. A Guarda Municipal informou, no entanto, que não recebeu denúncias do local.

Gente quem puder compartilhar este vídeo até que chegue em um órgão e televisão que possam nos ajudar,pois a praça do... Publicado por Rita Lorenz em Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

Os agentes também receberam ocorrências de violência doméstica, na Pratinha, e outra por embriaguez ao volante.

Para denunciar desrespeito às medidas de conteção ao vírus, a população pode contribuir pelo 153.