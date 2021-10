Rapidez marca vacinação de jovens nascidos em 2001 no bairro da Marambaia, em Belém

A movimentação de jovens nascidos em 2001, agendados para receber a 2ª dose anticovid-19 na capital paraense, segue tranquila na manhã desta quinta-feira (21), em um dos 23 pontos de vacinação disponibilizados na Grande Belém, no bairro da Marambaia. A vacinação transcorre com fluidez e sem aglomerações no ginásio da Faculdade Cosmopolita, localizada na avenida Tavares Bastos.

A estudante Nayara Pinheiro Coelho, de 20 anos, comemorou a imunização com a segunda dose da vacina. "Agora me sinto protegida e aliviada. Graças a Deus eu não peguei a doença nesse período, então fico feliz de ter conseguido passar por isso", conta a jovem, que foi acompanhada da mãe até o local de imunização.

Sem esconder a felicidade, Michelle Pinheiro, de 40 anos, festejou a segurança da filha. "Estou muito feliz e aliviada. Eu cheguei a pegar a covid-19, mas graças a Deus ela não pegou. A sensação agora é de que a pandemia está acabando. A gente sabe que ainda não terminou isso, mas sinto como se tivéssemos passado pelo menos pela metade do caminho. Espero que o pior tenha passado e as pessoas tenham consciência da sua parte também", avalia.

Outra mãe também levou a filha para garantir a imunização e celebrou o momento de vitórias após tantas incertezas vividas em meio à pandemia. "Com certeza dá um certo alívio que ela tenha conseguido se vacinar e é uma felicidade poder acompanhar isso", declarou a recepcionista Claudete Leal, de 52 anos.

Para a jovem, o momento agora é de tranquilidade, mas ainda com a manutenção dos cuidados. "Me sinto maravilhosa, com certeza. Agora vou continuar me cuidando, como sempre fiz", pontuou.

Além dos jovens nascidos em 2001, o adolescente André William, de 15 anos, também garantiu a primeira dose do imunizante. A avó do garoto, Lusivalda dos Reis Ribeiro, de 56 anos, conta que André havia perdido a primeira dose por estar gripado. "A responsável disse que ele não poderia fazer por estar doente e pediu para que a gente voltasse outro dia. Daí recebi um telefonema e fui informada de que poderia voltar aqui com ele", esclareceu. "Agora é ótimo. Pelo menos ele vai conseguir voltar a jogar bola, que é o que ele mais gosta de fazer", afirmou.

Confira os pontos de vacinação na Grande Belém:

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Cassazum - Marco

3. Castanheira Shopping - Espaço Cultural

4. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

5. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

6. Fibra - Nazaré

7. Funbosque - Outeiro

8. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

9. Ginásio Mangueirinho - Mangueirão

10. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Sest Senat

13. IFPA - Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, Guamá

15. IT Center - Sacramenta

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

19. Shopping Pátio Belém, - 3º Piso, loja 358

20. Uepa CCSE - Telégrafo

21. Unama - Alcindo Cacela

22. Unifamaz - Reduto

23. UFPA - Mirante do Rio