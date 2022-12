Rainha da Rainhas 2023: Grupo Liberal prepara retorno do concurso com edição comemorativa

O concurso Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, realizado pelo Grupo Liberal desde 1947, voltará a sua apoteose em 2023, após pausa de dois anos devido à pandemia de covid-19. O retorno será marcado pela edição comemorativa de número 75, marcada para o dia 11 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, onde 15 candidatas de clubes, associações e agremiações sociais paraenses disputarão o título de rainha do carnaval. Todos os detalhes do certame foram apresentados a representantes dos clubes durante reunião, na tarde desta quinta-feira (29), na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco.

VEJA MAIS

Na ocasião, os participantes receberam uma cópia do regulamento do concurso e junto a organização geral do evento, tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas a respeito da participação das candidatas de cada clube.