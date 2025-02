Rádio Liberal + completa um ano com programação reformulada e liderança na web

A Rádio Liberal + celebra, neste domingo (2), o primeiro ano no ar com uma programação reformulada e consolidada como referência multiplataforma. Com transmissão simultânea no rádio, com frequência 98,9, YouTube e no portal OLiberal.com, a emissora aposta na integração digital para ampliar seu alcance e manter a liderança entre as rádios comerciais do Pará na internet. Para marcar essa nova fase, a grade de programas passou por mudanças estratégicas.

Abrindo a programação, o jornalista Paulo Fernando assume o comando do “Manhã Liberal”, trazendo as primeiras notícias do dia em áudio e vídeo. À tarde, o “Tarde + Liberal”, apresentado por Elisa Vaz, Vanessa Pinheiro e Isis Bem - também com participação de Felipe Campos -, ganha um novo formato, com debates e análises sobre os temas mais comentados nas ruas e nas redes sociais. Além disso, o “Comando + Liberal”, com a apresentação de Wesley Costa, segue consolidado na programação.

Outros destaques da programação e líderes de audiência são: “Liberal + Notícias, com Abner Luiz e o “Liberal + Esportes”, que traz os lances, resultados e análises de jogos, além dos campeonatos e novidades esportivas do Pará. Segundo Abner Luiz, diretor de rádios do Grupo Liberal, o sucesso da emissora está na capacidade de unir tecnologia e informação em tempo real junto ao trabalho dos jornalistas da redação integrada do Grupo Liberal, garantindo dinamismo e credibilidade ao público.

“Agora, o ‘Manhã Liberal’ está sendo comandado pelo jornalista Paulo Fernando, com as primeiras notícias do dia, em áudio e vídeo na nossa rádio Liberal +. E, também, no YouTube de O Liberal e no portal oliberal.com. Pela parte da tarde, o ‘Tarde + Liberal’ muda o seu formato. Vamos fazer um programa de debates e comentários referentes aos assuntos atuais que o povo está comentando nas ruas, nas redes sociais, trazendo informações exclusivas e escutando personalidades a respeito de assuntos”, diz Abner.

Além dos programas que já faziam parte da emissora, Abner detalha a novidade que entrou para a programação ainda no ano passado, em 2024: “Nós implementamos o ‘Comando + Liberal’, um programa policial que vai ao ar de meia-dia às duas horas da tarde com o jornalista Wesley Costa e com um consultor jurídico. Para falar, juridicamente, dos fatos que acontecem no estado do Pará, dos crimes dessa área policial”. “E vamos continuar fazendo essa entrega do esporte que a gente faz com a temporada iniciando, mais uma temporada iniciando, para o futebol paraense”, completa.

Inovação

A inovação e uma programação diversa acompanham esse primeiro ano da Rádio Liberal +. Ao longo de 2024, os telespectadores puderam contar com uma gama de conteúdos, desde a cobertura das eleições municipais - que contou, inclusive com entrevistas dos candidatos à prefeitura de Belém -, além da transmissão do Círio de Nazaré e diversas entrevistas voltadas ao mundo do entretenimento. “Esse primeiro ano da Rádio Liberal +' foi super positivo”, destaca Abner Luiz.

“Nós conseguimos nos consolidar na liderança entre as rádios comerciais no YouTube, porque nós estávamos preparados para isso: ser uma plataforma que abrangesse o rádio e também a internet, por meio das nossas plataformas digitais. Hoje, na rádio, que tanto mudou, fomos os pioneiros a estar no ar nas partidas do futebol, no jornalismo diário, no ao vivo, na rua. Isso porque o ouvinte que está pela rádio acompanha a informação ou que vai para as redes sociais nos acompanha ao vivo também. Tudo foi muito bem recebido pela população. E foi isso que nos consolidou na liderança", completa o diretor.

O diretor lembra que a emissora redefiniu o conceito da radiodifusão no Pará - elevando a entrega de informações e entretenimento em multiplataforma. E para seguir levando informações de qualidade e continuar no topo de liderança, Abner destaca que o objetivo é continuar investindo em tecnologia: “Os investimentos não param porque a tecnologia avança a cada momento. Então, tudo que é novo e que nos permite dar uma qualidade ainda melhor de áudio e de conteúdo para a população, a gente está preparado para isso”.

“E um diferencial muito grande nos conteúdos da Liberal + é que o Grupo Liberal trabalha com uma Redação Integrada de jornalistas que estão produzindo conteúdo 24 horas por dia, seja para o jornal impresso, seja para o nosso portal e para as rádios também. Então, a gente consegue, hoje, ter uma fábrica de notícias. Ou seja, produzir conteúdo para levar com a certeza da informação e credibilidade para o nosso público”, observa Abner Luiz ao falar da integração dos profissionais da rádio e dos repórteres de O Liberal.

Conteúdos

Todos os dias, a Rádio Liberal + leva ao público temas de atualidades, esporte, cultura, política, economia e internacional. Tudo isso com repórteres na rua, entrevistas especiais, participação de comentaristas e colunistas, além de música ao vivo. Uma das marcas da emissora é a qualidade na transmissão. Por isso, a rádio do Grupo Liberal conta com um estúdio dinâmico, com pelo menos quatro cenários.

O estúdio da Liberal + conta uma bancada com quatro lugares, um telão para exibição de entrevistas e imagens ao vivo, uma área com poltronas para bate-papos e ainda um espaço para cantores convidados. O destaque na área de tecnologia é o vídeo wall de última geração, equipamento que utiliza quatro telas dispostas juntas, para uma experiência mais realista ao espectador. Além dos apresentadores e da equipe da reportagem, a rádio conta com um time de audiovisual, essencial na disseminação da informação em tempo real.

Aniversário

Para celebrar o aniversário da emissora, a sexta-feira (31) foi marcada por um momento especial na programação da “Tarde + Liberal”. No quadro “Sexta Musical”, o programa teve a participação da aparelhagem Carabao, com o DJ Silvinho, que levou muita música e animação ao programa. A festa também contou com os parabéns à rádio - ao vivo - com parte da equipe reunida no estúdio. E ainda com um menu oferecido pela Tapiocaria Paraense - com o chefe Eduardo Bolças - e pelo chefe Edmilson Macêdo.

Gastronomia fez parte da programação (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Grade de programação da Rádio Liberal +

8h - Manhã Mais Liberal → Com Paulo Fernando, trazendo as primeiras notícias do dia

10h30 - Liberal Mais Esporte → Com João Wanderley, Matheus Pauxis e Michel Anderson, cobrindo os destaques esportivos

12h - Liberal Mais Notícias → Com Abner Luiz, trazendo as principais informações do estado

14h - Comando Mais Liberal → Com Wesley Costa, abordando segurança pública e análise jurídica

15h30 - Tarde Mais Liberal → Com Elisa Vaz, Vanessa Araújo, Isis Bem e equipe, debatendo temas do momento

17h - Liberal Mais Esporte (2ª edição) → Com Paulo Fernando, Rodolfo Sousa, Luizinho Moura e Felipe Campos, atualizando o cenário esportivo