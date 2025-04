Quinta-feira Santa: veja como foi a bênção dos Santos Óleos na Catedral Metropolitana de Belém

Na manhã desta Quinta-feira Santa (17), na Catedral Metropolitana de Belém, houve a Bênção dos Santos Óleos, durante a Missa do Crisma (ou Missa da Unidade). A celebração foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, com a concelebração do Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli, e de todo o clero arquidiocesano.

O arcebispo Dom Alberto falou sobre esse momento. “Um dos nomes dessa celebração é Missa da Unidade. Em todas as dioceses, em todas as igrejas do mundo inteiro, na Quinta-feira Santa celebramos a realidade da Igreja, chamada por Jesus a ser una, santa, católica, apostólica, para anunciar ao mundo a boa nova do Evangelho”, disse.

Nesta unidade da Igreja, explicou, estão presentes todos os fiéis. “Por isso, hoje, a representação do povo de todas as paróquias da Arquidiocese. Nesta Santa Missa, lembrando o dia da instituição do sacerdócio, nós também tomamos a renovação dos compromissos dos sacerdotes. Um momento muito bonito, em que se sentem autorizados e fortalecidos pelo amor do povo de Deus”, afirmou Dom Alberto.

Na manhã desta quinta-feira (17), na Catedral Metropolitana de Belém, houve a Bênção dos Santos Óleos (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Ele acrescentou: “Nesta Santa Missa, enviamos os óleos para os sacramentos - o Óleo do Crisma, o Óleo dos Catecúmenos, o Óleo dos Enfermos, que são uma expressão da Igreja o ano inteirinho. Porque os sacramentos que dependem do óleo são dados com este óleo abençoado na Quinta-feira Santa”.

Dom Alberto disse ainda que, hoje, é o dia da Igreja. “Dia da renovação da nossa unidade, do nosso compromisso de evangelização. Este é o grande sentido da celebração da Missa do Crisma. E, é claro, aproveito para desejar a todas as pessoas que nos acompanham, inclusive pelos meios de comunicação, a graça de continuarem a viver bem a Semana Santa”.