Quilombolas fazem ato contra projeto da avenida Liberdade

Moradores do quilombo Abacatal, em Ananindeua, no Pará, realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (9) em frente ao Palácio do Governo, na avenida Almirante Barroso. O grupo se posiciona contra a construção da avenida Liberdade. A comunidade diz que não foi ouvida.

O ato conta com aproximadamente 30 pessoas e não fechou nenhuma das vias. O trânsito flui normalmente. Participam do ato também representantes dos movimentos Salve Amazônia, Juntos e da Conferência Nacional Bispos do Brasil.

O projeto do governo estadual pretende traçar uma nova via de 14 quilômetros de extensão, entre a avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, até o município de Santa Izabel do Pará, passando também por parte do território da Universidade Federal Rural do Pará (Ufra) e por parte da terra de 618 hectares onde as 121 famílias remanescentes de quilombo vivem no Abacatal.

A redação segue acompanhando o protesto e aguarda posicionamento do Governo do Estado.