Quermesse Mariana terá atrações culturais e momentos importantes da agenda do Círio 2024; veja

Em sua terceira edição, a Quermesse Mariana, evento organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), será realizado a partir do próximo sábado, 25, na Praça Santuário, em Belém. Com o objetivo de levar o clima do Arraial de Nazaré para outras épocas do ano, além de outubro, a programação prevê reunir famílias para momentos culturais, de entretenimento e também para vivenciar momentos importantes da agenda do Círio 2024, como a apresentação do Cartaz do Círio, por exemplo.

A Quermesse será na Praça Santuário, no período de 25 a 31 de maio, de 18 às 22h. O evento terá atrações musicais, barracas com vendas de artesanatos e artigos religiosos, além de brinquedos infláveis e uma praça de alimentação. Durante o período da Quermesse também ocorrem outros momentos que já fazem parte da agenda de eventos que antecedem o Círio: a descida e subida da Imagem Original ao Glória e a apresentação do Cartaz do Círio 2024, um dos momentos mais aguardados pelos devotos.

Também durante a Quermesse volta o projeto EcoCírio, em parceria com empresas de tratamento de resíduos, instituições sem fins lucrativos, grupos de pesquisa, estudantes e jovens voluntários para incentivar a separação de materiais descartados e a conscientização ambiental nas celebrações deste ano.

Cartaz do Círio

Sobre o Cartaz, a previsão é que a peça seja apresentada ao grande público por volta de 19h30, do dia 31 de maio, na Praça Santuário. Uma das principais funções do cartaz é divulgar a grande festa católica que ocorre no segundo domingo de outubro. Este evento, organizado pela DFN, é aberto ao público desde 2007. A apresentação do cartaz é feita em uma grande estrutura metálica, instalada no centro da Praça Santuário. Após a apresentação oficial, exemplares do cartaz serão distribuídos, gratuitamente, aos presentes.

De acordo com a DFN, o cartaz terá tiragem de 900 mil exemplares. Após a apresentação, o Cartaz será vendido na loja Lírio Mimoso, ao custo de três reais a unidade.

Serviço:

Quermesse Mariana: de 25 a 31 de maio, de 18 às 22h, na Praça Santuário

Missa de encerramento da Novena Mariana e descida da Imagem Original: dia 26 de maio, às 18h, na Basílica Santuário

Missa de coroação de Nossa Senhora e subida da Imagem Original: dia 31 de maio, às 18h, na Basílica Santuário

Apresentação do Cartaz do Círio 2024: dia 31 de maio, a partir de 19h30, na Praça Santuário

Encerramento da Quermesse Mariana: dia 31 de maio

Entrada gratuita

Programação musical da Quermesse (na Concha Acústica)

25/05

18h - Banda da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

19h - Beto Penafort

20h - Joba e Banda

26/05

18h - Amanda Furtado

19h - Wagner Fernandes

20h - Ricardo Ramos

27/05

19h - Mário Mousinho

20h - Tomarock

28/05

19h - Júnior Almeida

20h - César e os Caras

29/05

19h - INCANTUS

20h - Beto Penafort

21h - Ricardo Ramos

30/05

19h - Allan Cauê

20h - Amanda Ramos

21h - Joba e Banda

31/05

19h30 - Amazônia Jazz Band

20h30 - Caju