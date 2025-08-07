quedas de árvores aumentam mais de 300% em dois anos em belém

Belém já contabiliza 50 quedas de árvores apenas entre janeiro e agosto de 2025, segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) divulgados nesta quinta-feira (7). O número representa um aumento de 8,7% em relação a todo o ano de 2024 e um crescimento impressionante de 316,6% em comparação com 2023, quando foram registradas apenas 12 ocorrências.

O levantamento mostra que sete quedas ocorreram em julho, duas em junho e quatro em maio. O bairro de Nazaré lidera o ranking de registros, e a mangueira é a espécie mais afetada.

Para reduzir os riscos, a Semma realizou um diagnóstico técnico das árvores no centro da cidade, identificando aquelas com risco iminente de queda. A partir disso, está em execução uma operação emergencial de poda e supressão de exemplares comprometidos, além de vistorias e manutenções regulares em outros bairros.

O comparativo histórico reforça a tendência de aumento: foram 46 quedas em 2024, contra 12 em 2023. Como parte das ações preventivas, de janeiro a junho deste ano, 1.400 árvores receberam manutenção especializada, 189 foram removidas por risco e mais de 7 mil novas mudas foram plantadas em diferentes áreas da cidade.

A Semma destaca que qualquer poda ou corte de árvore em Belém deve ter autorização prévia. Moradores que realizarem ações por conta própria, como podas irregulares ou envenenamento, estão sujeitos a sanções.

Para solicitar serviços de manutenção da arborização urbana, o contato pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp (91) 98496-9039 ou presencialmente na sede da secretaria, na Travessa Quintino Bocaiúva, 2078, bairro Batista Campos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É preciso informar o endereço da árvore, apresentar documento de identidade, comprovante de residência e uma foto do local. Após avaliação técnica, o atendimento é agendado conforme prioridade e segurança.