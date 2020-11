Queda de energia elétrica deixa cinco bairros de Belém sem água

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou na tarde desta quinta-feira (5) que, devido a uma queda de energia no 9° setor, o abastecimento de água foi interrompido nos bairros da Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e parte do Marco e Barreiro, em Belém.

⚡️⚠️ Atenção, moradores dos bairros Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e parte do Marco e Barreiro, em Belém:



Devido à queda de energia elétrica no 9° setor, o abastecimento de água foi interrompido. — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) November 5, 2020

Segundo nota divulgada no perfil do twitter da empresa, a Equatorial Energia foi acionada e uma equipe técnica está a caminho para resolver a situação. Não há previsão para a retomada do abastrecimento nos bairros.