Queda de árvore deixa mais de 100 moradores sem energia em Icoaraci

Mais de 100 moradores ficaram sem energia elétrica após a queda de uma árvore na rua 15 de Agosto, no bairro do Cruzeiro, em Icoaraci, distrito de Belém, nesta segunda-feira (1º).

De acordo com a Equatorial Pará, a ocorrência afetou o fornecimento de energia para cerca de 120 clientes da região. Equipes da distribuidora foram mobilizadas e permanecem no local acompanhando a situação.

Segundo a concessionária, o restabelecimento do serviço depende da conclusão da poda e da retirada da árvore, trabalho que está sendo realizado pela Prefeitura de Belém. Após a liberação da área, os técnicos da empresa darão continuidade aos reparos necessários na rede elétrica.

A Equatorial informou ainda que trabalha para normalizar o fornecimento de energia o mais breve possível.