Queda de árvore causa interdição do trânsito no bairro da Pedreira

O trânsito ficou complicado na noite desta terça-feira, 3, nas imediações da travessa Angustura com a avenida Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira. Uma árvore caiu sobre um carro abandonado causando um grande susto em moradores das proximidades e causando a interrupção parcial do fluxo de veículos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para avaliar a extensão dos danos. Felizmente, ninguém ficou ferido e, até a publicação desta reportagem, tampouco reclamou qualquer dano ao veículo atingido.

De acordo com BM Bruno Reimão, a árvore é do gênero ficus que, embora atinja grande porte, tem raiz superficial. "Belém tem muitas árvores, infelizmente muitas não recebem a poda regular e acabam crescendo demais e de forma desordenada. Com a ação do tempo e das intempéries, como o vento forte, elas podem cair, como ocorreu com essa", explicou.