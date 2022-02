Queda de árvore atinge ônibus e deixa Mosqueiro sem energia elétrica

A queda de uma mangueira, na avenida 16 de Novembro, no bairro do Chapéu Virado, em Mosqueiro, nesta quarta-feira (2), atingiu um ônibus que levava passageiros do distrito a Belém. Segundo a Prefeitura Municipal, por meio da Agência Distrital, ninguém se feriu. Por conta do desabamento, Mosqueiro ficou sem energia elétrica e serviço de internet móvel.

Na queda, foram atingidos a fiação elétrica, três postes de iluminação pública e fachadas de prédios comerciais. O trânsito na área já foi normalizado, assim como os serviços de internet e energia elétrica.

Em nota, a Agência Distrital de Mosqueiro informou que uma força-tarefa, formada por homens do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Agência Distrital e a Concessionária Equatorial, realizou o serviço de poda, bloqueio do trânsito e limpeza dos galhos na área.

Ainda segundo a nota, as árvores da avenida foram podadas no mês de dezembro de 2021. O desabamento pode ter sido ocasionado por enfraquecimento da raiz do vegetal, aliado aos fortes ventos que atingem Mosqueiro nessa época de inverno amazônico.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)