Que horas a avenida Júlio César será liberada em Belém? Veja a previsão para retirada da passarela

A avenida Júlio César, em Belém, foi totalmente interditada nos dois sentidos na noite da última terça-feira (10) para a retirada da passarela localizada sobre o canal São Joaquim. Durante esta quarta-feira (11), o procedimento deve continuar até o final do dia.

Segundo a gestão municipal, a estrutura será desmontada para passar por uma análise técnica detalhada em solo. A passarela apresentou problemas estruturais na última sexta-feira (6), o que motivou a decisão de retirar o equipamento. A interdição ocorrerá no trecho da avenida Júlio César entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o conjunto Bela Vista, afetando o tráfego nos dois sentidos da via.

Que horas a avenida Júlio César será liberada?

De acordo com a Prefeitura de Belém, a previsão é que a avenida Júlio César seja liberada cerca de 24 horas após o início da operação de retirada da passarela. Assim, a expectativa inicial é que o trânsito volte ao normal por volta das 20h desta quarta-feira (11).

No entanto, o horário pode sofrer alterações conforme o andamento do serviço de desmontagem da estrutura. A operação foi programada para começar no período da noite porque o fluxo de veículos na região costuma ser menor.

Onde é interdição na avenida Júlio César?

Para a retirada da passarela, o tráfego será interrompido em diferentes pontos de acesso à avenida. Agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) estarão posicionados para orientar os motoristas. Os principais pontos de bloqueio serão:

viaduto da avenida Pedro Álvares Cabral;

conjunto Bela Vista;

subida do elevado pela avenida Centenário.

Quais são as vias alternativas durante a interdição?

Durante o período de bloqueio da avenida Júlio César, motoristas deverão utilizar rotas alternativas para circular pela região. As principais opções indicadas são:

avenida Almirante Barroso;

avenida Arthur Bernardes, que também é acesso ao Aeroporto Internacional de Belém.

Agentes de trânsito também estarão posicionados nessas vias e nas proximidades do aeroporto para orientar os condutores.

O que aconteceu com a passarela da avenida Júlio César?

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Belém (Seinfra), duas hipóteses principais estão sendo investigadas para explicar o problema estrutural na passarela. Uma delas envolve possíveis problemas no solo, já que a estrutura foi construída sobre uma área de canal, o que pode ter influenciado no comportamento da base.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o titular da Seinfra, Arnaldo Dopazo, afirmou que as equipes técnicas monitoram a estrutura desde o incidente registrado na última sexta-feira.

Outra possibilidade analisada pela secretaria está relacionada a um acidente com carreta ocorrido em outubro do ano passado, quando um veículo ficou preso na passarela. A perícia deverá avaliar se esse incidente provocou danos estruturais que comprometeram a segurança do equipamento ao longo do tempo. Segundo a Seinfra, a retirada da estrutura é necessária para permitir uma análise mais detalhada das causas do problema. A expectativa da secretaria é apresentar um laudo conclusivo até o início da próxima semana.