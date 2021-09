VÍDEO: Quatro boxes de comerciantes do Largo da Palmeira são destruídos em incêndio

No começo da noite desta segunda-feira (27), um incêndio atingiu boxes de comerciantes do Largo da Palmeira, na rua Manoel Barata, no centro comercial de Belém, resultando na perda total de quatro desses espaços destinados a trabalhadores daquele perímetro da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e os soldados passaram a combater as chamas que poderiam ter atingido outros espaços no local.

O incêndio destruiu por completo quatro boxes; são três proprietários porque um dos boxes era duplo. Esse espaço duplo servia para manutenção de aparelhos de celular, e havia mais um outro, de confecção, e um outro, de artesanato.

Apoio

O secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, fez questão de comparecer ao local do incêndio e acompanhou a atuação dos bombeiros. "Tivemos um prejuízo patrimonial, mas, graças a Deus, sem vítimas. Os bombeiros foram rápidos evitaram que o incêndio se propagasse, conseguiram que ele ficasse restrito apenas aos quatro boxes. Nós estamos fazendo um levantamento preliminar sobre o que aconteceu; acionamos a Coordenação de Defesa Civil Municipal, que vai vir aqui às 14 horas em atendimento de emergência e vamos fazer amanhã um trabalho mais aprofundado sobre a situação das instalações aqui, como todo a gente quer saber qual é a segurança dos trabalhadores", afirmou o titular da Secom.

O secretário Apolônio Brasileiro afirmou que vai acionar os órgãos municipais da pasta da Economia para saber de que forma a Prefeitura Municipal pode ajudar os três trabalhadores "já que de fato eles perderam tudo". O secretário reiterou que o município quer dar uma resposta positiva para esses trabalhadores.

O vice-presidente da Associação dos Trabalhadores Informais do Centro Histórico de Belém, Oscar Rodrigues dos Santos, destacou que ao todo são 320 boxes no espaço do Largo da Palmeira que circunda a rua Manoel Barata, no bairro da Campina.

Outra liderança presente no local do incêndio foi o secretário da Associação dos Trabalhadores Informais do Centro Histórico de Belém, Altair Lobato. Ele informou que a entidade vai acionar os trabalhadores informais tanto do espaço da Palmeira quanto das avenidas Santo Antônio em João Alfredo para que seja feita uma grande ação solidária a fim de contribuir com os três permissionários que perderam tudo nesta noite, como frisou.

Altair Lobato informou que eles são de uma categoria que precisa trabalhar para sobreviver todos os dias, ainda mais no contexto com as consequências econômicas da pandemia da covid-19.