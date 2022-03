Quatro bairros de Belém ficam sem água na noite desta segunda

Moradores do bairro do Jurunas e de alguns trechos da Cremação, Condor e Batista Campos vão ficar sem abastecimento de água na noite desta segunda-feira (28), a partir das 22h. De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a interrupção do serviço tem caráter emergencial,em função de serviços que precisam ser feitos na rede.

A previsão é que esses serviços sejam concluídos até as 5h da terça-feira (29). A retomada do fornecimento se dará de forma gradativa, segundo a Cosanpa. Confira o anúncio feito por meio do Twitter, na tarde desta segunda-feira: