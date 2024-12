Quarto Domingo do Advento: Padre Cláudio Pighin reflete sobre o exemplo de Maria na fé e no serviço

As palavras do padre Cláudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, marcam uma profunda reflexão sobre o Quarto Domingo do Advento. Inspirando-se no Evangelho de Lucas, ele destaca a visita de Maria a Isabel como um exemplo do acolhimento da Palavra de Deus, que se reflete na prontidão em servir e na fé inabalável.

Segundo o padre, Maria, ao ouvir o chamado divino, não hesitou em partir para as montanhas da Judeia, percorrendo mais de 100 quilômetros sem as facilidades modernas. Sua atitude, completamente despojada de interesses pessoais, evidencia sua disponibilidade em ajudar quem necessitava. “Quantas vezes, entre nós, temos dificuldade de ajudar porque temos medo de perder algo ou estamos muito preocupados com nossas vidas pessoais?”, questiona o sacerdote, destacando o exemplo de desprendimento de Maria.

O padre enfatiza que Maria tinha uma forte intimidade com Deus e discernia a presença divina até nos acontecimentos mais simples. “Este discernimento lhe deu sabedoria para compreender sua vida como filha de Deus”, afirmou. Ao chegar à casa de Isabel, Maria confirmou a promessa divina: Isabel estava grávida, conforme o anjo havia anunciado, provando que a Palavra de Deus é sempre verdadeira.

A narrativa do encontro das duas mulheres é marcada pela ação do Espírito Santo. Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, ficou repleta do Espírito e proclamou: “Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar?”. Para o padre Cláudio, esta exclamação antecipa o reconhecimento de Jesus como Senhor, algo que se concretiza na Páscoa.

O padre Pighin conclui sua reflexão destacando Maria como modelo de fé e testemunho cristão: “Maria representa todos os cristãos porque acreditou na Palavra de Deus transmitida por Jesus. Ela nos inspira a perguntar: você já experimentou a alegria de acreditar? Você se deixa atrair pelas Sagradas Escrituras?”

Nesta preparação para o Natal, as palavras do sacerdote nos convidam a refletir sobre o exemplo de Maria e a renovar nossa fé no Deus que se revela no serviço e na humildade.