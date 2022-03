Quarta-Feira de Cinzas: fiéis iniciam Quaresma em preparação à Páscoa

Como tradicionalmente ocorre, a Quarta-Feira de Cinzas será marcada para os fiéis da Igreja Católica como o começo da Quaresma, período de reflexão e religiosidade a partir dos 40 dias nos quais Jesus esteve no deserto. O Ciclo Quaresmal se encerrará na Semana Santa, ou seja, até o Domingo de Ramos, em 10 de abril. Durante esse tempo, a Igreja recomenda a prática da reflexão, conversão, penitência e jejum, em preparação para a Páscoa do Senhor, em 17 de abril.

Missas com o rito da Imposição das Cinzas serão celebradas nas paróquias das 8 Regiões Episcopais da Arquidiocese de Belém. O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá a missa às 12 horas na Capela da Residência Episcopal e, às 19 horas, na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha. Ambas as cerimônias serão transmitidas pela Rede Nazaré de Comunicação.

Nas demais igrejas, as celebrações serão presididas pelos párocos e vigários, com transmissão pelas redes sociais das paróquias, conforme informa a Arquidiocese de Belém.

Além da missa celebrada às 19 horas, a Catedral Metropolitana de Belém também terá celebrações às 7 e às 9 horas. Na Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré os ritos serão realizados nos horários de 7, 9, 12 e 18 horas. Já na Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida as missas ocorrerão às 7 e 18h30. Os horários das missas nas paróquias e áreas missionárias da Arquidiocese de Belém podem ser conferidos em: https://arquidiocesedebelem.com.br/pautas_e_notas/missa-de-imposicao-das-cinzas-e-lancamento-da-cf-2022/

Cinzas

O rito da missa de imposição das Cinzas relembra os cristãos sobre a origem e fim da vida humana. Durante a celebração eucarística, após a homilia, é realizada a imposição das cinzas na fronte dos religiosos e fiéis, em formato de cruz, com o pronunciamento das palavras bíblicas: “Lembra-te és pó, e ao pó tu voltarás” (cf. Gn 3,19) ou “Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc. 1,15). As cinzas usadas são feitas a partir dos ramos, do Domingo de Ramos do ano anterior.