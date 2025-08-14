Público e autores estão na expectativa para 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro no sábado (16)

Para Paulo Garcia, 34 anos, jornalista e escritor, a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes terá um significado especial. Ele aguarda ansiosamente a programação, que acontece de 16 a 22 de agosto, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Pela primeira vez, vai participar como autor de um evento que acompanha desde a infância.

“Sempre participei. Lembro que amava caminhar entre os estandes, acompanhar as programações, descobrir novos livros e conhecer autores. Ficava imaginando, no meu íntimo, como seria estar do outro lado, não apenas como leitor, mas como alguém que também pudesse compartilhar suas histórias”, conta Paulo.

Este ano, ele é um dos 100 autores que irão participar do Ponto do Autor, espaço já consolidado da Feira e dedicado a lançamentos e relançamentos de escritores paraenses. Paulo foi selecionado no credenciamento e estará no dia 19 de agosto (terça-feira), das 15h às 16h, apresentando seu livro de estreia O Dragão Que Não Queria Ser Rei.

Desde pequeno, Paulo já escrevia roteiros, histórias em quadrinhos e criava personagens. Agora, vai apresentar suas histórias para o grande público, exatamente como imaginava quando criança. “Estou muito emocionado. É a realização de um sonho que começou ainda na infância, passeando entre as prateleiras da Feira, e que agora se concretiza de forma tão bonita e natural”, afirma.

Quem também vive a expectativa pela abertura da Feira neste sábado (16) é Mauro Tavares, 21 anos, estudante universitário. Ele conta que conheceu a Feira em 2018, levado por uma amiga, e desde então só deixou de ir em 2020, por conta da pandemia da Covid-19.

“Quando fui pela primeira vez, percebi que não era só venda de livros: tinha debates, shows e muito mais. Fiquei eufórico. Todo ano é essa mistura de ansiedade, felicidade e expectativa para saber a data e quem estará lá”, lembra Mauro.

Para esta edição, ele já se organizou: separou dinheiro, fez uma lista de livros que pretende comprar e quer aproveitar para conhecer melhor os homenageados — Mestre Damasceno e Wanda Monteiro — além de buscar obras de autores regionais.

“Tenho dois autores nacionais que quero muito encontrar nas prateleiras: Rafael Montes, que comecei a acompanhar no ano passado, e Clarice Lispector, porque A Hora da Estrela me encantou. Mas também quero deixar espaço para descobrir novos nomes e gêneros”, conta o estudante universitário.

Busca Livros e planetário móvel estão entre as novidades deste ano

Uma das novidades da Feira vai ajudar Mauro nessa jornada: o Busca Livros. O recurso será disponibilizado em quatro totens eletrônicos instalados no Hangar, em parceria com a Associação Nacional de Livrarias e a RPS Eventos. Nele, o visitante poderá digitar o nome da obra desejada e descobrir em qual estande o título está disponível para compra.

Outra novidade é o planetário móvel instalado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), que levará ao público projeções imersivas do céu e conteúdos de astronomia em uma estrutura inflável. O espaço estará entre o pavilhão de eventos, onde ficarão os estandes de livros, e a Arena Multivozes, que este ano funcionará no Salão B.

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes é realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), e abre ao público neste sábado, às 9h. O evento conta com cerca de 200 estandes e uma intensa programação cultural, sempre das 9h às 22h, até o dia 22. A entrada do público no Hangar para a Feira é até as 21h.

Serviço:

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes*

Data: 16 a 22 de agosto

Horário: 9h às 22h (entrada até 21h)

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia – Av. Dr. Freitas, s/n, Marco, Belém

Entrada gratuita