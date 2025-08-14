Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Público e autores estão na expectativa para 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro no sábado (16)

Evento terá sete dias de programação no Hangar, em Belém, com novidades como as ações do Busca Livros e do planetário móvel

Agência Pará

Para Paulo Garcia, 34 anos, jornalista e escritor, a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes terá um significado especial. Ele aguarda ansiosamente a programação, que acontece de 16 a 22 de agosto, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Pela primeira vez, vai participar como autor de um evento que acompanha desde a infância.

“Sempre participei. Lembro que amava caminhar entre os estandes, acompanhar as programações, descobrir novos livros e conhecer autores. Ficava imaginando, no meu íntimo, como seria estar do outro lado, não apenas como leitor, mas como alguém que também pudesse compartilhar suas histórias”, conta Paulo.

Este ano, ele é um dos 100 autores que irão participar do Ponto do Autor, espaço já consolidado da Feira e dedicado a lançamentos e relançamentos de escritores paraenses. Paulo foi selecionado no credenciamento e estará no dia 19 de agosto (terça-feira), das 15h às 16h, apresentando seu livro de estreia O Dragão Que Não Queria Ser Rei.

Desde pequeno, Paulo já escrevia roteiros, histórias em quadrinhos e criava personagens. Agora, vai apresentar suas histórias para o grande público, exatamente como imaginava quando criança. “Estou muito emocionado. É a realização de um sonho que começou ainda na infância, passeando entre as prateleiras da Feira, e que agora se concretiza de forma tão bonita e natural”, afirma.

Quem também vive a expectativa pela abertura da Feira neste sábado (16) é Mauro Tavares, 21 anos, estudante universitário. Ele conta que conheceu a Feira em 2018, levado por uma amiga, e desde então só deixou de ir em 2020, por conta da pandemia da Covid-19.

“Quando fui pela primeira vez, percebi que não era só venda de livros: tinha debates, shows e muito mais. Fiquei eufórico. Todo ano é essa mistura de ansiedade, felicidade e expectativa para saber a data e quem estará lá”, lembra Mauro.

Para esta edição, ele já se organizou: separou dinheiro, fez uma lista de livros que pretende comprar e quer aproveitar para conhecer melhor os homenageados — Mestre Damasceno e Wanda Monteiro — além de buscar obras de autores regionais.

“Tenho dois autores nacionais que quero muito encontrar nas prateleiras: Rafael Montes, que comecei a acompanhar no ano passado, e Clarice Lispector, porque A Hora da Estrela me encantou. Mas também quero deixar espaço para descobrir novos nomes e gêneros”, conta o estudante universitário.

Busca Livros e planetário móvel estão entre as novidades deste ano

Uma das novidades da Feira vai ajudar Mauro nessa jornada: o Busca Livros. O recurso será disponibilizado em quatro totens eletrônicos instalados no Hangar, em parceria com a Associação Nacional de Livrarias e a RPS Eventos. Nele, o visitante poderá digitar o nome da obra desejada e descobrir em qual estande o título está disponível para compra.

Outra novidade é o planetário móvel instalado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), que levará ao público projeções imersivas do céu e conteúdos de astronomia em uma estrutura inflável. O espaço estará entre o pavilhão de eventos, onde ficarão os estandes de livros, e a Arena Multivozes, que este ano funcionará no Salão B.

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes é realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), e abre ao público neste sábado, às 9h. O evento conta com cerca de 200 estandes e uma intensa programação cultural, sempre das 9h às 22h, até o dia 22. A entrada do público no Hangar para a Feira é até as 21h.

Serviço:

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes*
Data: 16 a 22 de agosto
Horário: 9h às 22h (entrada até 21h)
Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia – Av. Dr. Freitas, s/n, Marco, Belém
Entrada gratuita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

feira do livro

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro

belém

Governo do Pará

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

14.08.25 15h10

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

13.08.25 15h06

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

12.08.25 15h35

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

MAIS LIDAS EM BELÉM

OUTRA UTILIDADE

VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém

Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

07.08.25 19h32

E tá errada?

Turista comenta sobre o que viveu em Belém em menos 24 horas: 'Um caos'

Ela gravou um vídeo enquanto caminhava pelo Bairro Nazaré, na capital paraense, e falou sobre sua experiência

13.08.25 14h19

MEME OU REAL?

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

10.08.25 15h16

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda