Público começa a chegar à Aldeia Cabana para desfile das escolas de samba de Belém

O público já começou a ocupar as arquibancadas da Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, para acompanhar nesta sexta-feira (27) a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Belém.

A programação abre com a apresentação da Xodó da Nega, seguida pela Acadêmicos da Pedreira, Embaixada do Samba Império Pedreirense e Bole Bole, que prometem levar para a avenida enredos marcados por cores, alegorias e muita animação.

Entre os foliões que garantiram lugar cedo está Cristiane Saldanha, de 44 anos, que montou um “camarote particular” com a família para acompanhar os desfiles. “Todo ano aqui é o nosso camarote particular”, brincou, ao destacar que estava acompanhada do esposo, irmãs, amigas e do filho.

Apesar de prestigiar a primeira noite, Cristiane revelou que a torcida é para a escola Império do Samba Quem São Eles, que desfila neste sábado (28). Moradora das proximidades da Aldeia Cabana, ela afirma que pretende aproveitar as duas noites de apresentação. “E ainda venho semana que vem quando sair o resultado”, completou.