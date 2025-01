PS UFPA 2025: Psicologia, Fisioterapia e Direito estão entre os cursos mais concorridos

Os cursos de Psicologia, Fisioterapia e Direito estão entre as três graduações mais concorridas no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA). A lista da demanda final de candidatos por vaga/por oferta de curso foi divulgada nesta quinta-feira (23). A relação completa com a oferta em cada curso do PS 2025 está disponível on-line no Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA).

Entre os cursos mais concorridos, estão o curso de Psicologia – Matutino (Campus Belém) em primeiro lugar, com 160,17 candidatas(os) por vaga; seguido por Fisioterapia (Campus Belém), com 155,42 candidatas(os) por vaga; Direito (Campus Belém), com 118,59 candidatas(os) por vaga; Medicina (Campus Altamira), com 114,67 candidatas(os) por vaga; Medicina (Campus Belém), com 114,41 candidatas(os) por vaga; e Psicologia - vespertino (Campus Belém), com 108,17 concorrentes por vaga.

Esses dados referem-se às vagas disponíveis para ampla concorrência, para as quais, todos os inscritos no PS 2025 estão concorrendo. No total, o PS 2025 oferta 7.468 vagas, acrescidas de 200 reservadas a pessoas com deficiência (PcD). Cada uma dessas vagas está vinculada a um grupo entre os dez disponíveis na seleção: AC (Ampla Concorrência), PCDA (Cota Adicional PcD), E (Cota Escola), EPCD (Cota Escola PcD), EQ (Cota Escola Quilombolas), EPPI (Cota Escola PPI ), ER (Cota Escola Renda), ERPCD (Cota Escola Renda PcD), ERQ (Cota Escola Renda Quilombolas) e ERPPI (Cota Escola Renda PPI).

Para conferir a lista completa, com os dados específicos da concorrência, por grupo de vagas/curso, basta acessar a página do Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps). Ainda de acordo com a UFPA, aqueles grupos de vagas que aparecem sem candidatos inscritos terão suas vagas redistribuídas para outro grupo de concorrência no momento do processamento do listão, de acordo com as prioridades previstas no edital.