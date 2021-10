Próximo do feriado prolongado, vacinação anticovid tem público reduzido em Belém

A grande chamada para a vacinação contra a covid-19, realizada nesta sexta-feira (29), teve um público abaixo do esperado. Desta vez, todos os maiores de 18 anos e que estivessem com a segunda dose do imunizante Pfizer atrasada, poderia se vacinar. Mas poucas pessoas compareceram em um dos 21 pontos de vacinação disponíveis em Belém.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) tinha a expectativa de vacinar 15 mil pessoas. Com poucas pessoas, até as 12h, no ponto localizado no Cassazum, bairro do Marco, 180 pessoas tinham comparecido para completar o ciclo vacinal. O mesmo movimento foi registrado em diversos outros pontos da capital.

Para a técnica de enfermagem Anna Lúcia, é surpreendente ter aplicado poucas vacinas em um bairro tão populoso, mas opina que o feriado do Dia de Finados, na próxima terça-feira (2), pode ter relação com a pouca adesão. "Durante a semana, a quantidade de pessoas que procuraram a vacina foi variada. Quando chega próximo dos finais de semana e feriados, é sempre pequena. O Cassazum é um polo de referência e quase 13h não vacinamos nem 200 pessoas", explica a profissional de saúde.

Mas quem aproveitou a oportunidade para ser imunizado foi o entregador Antônio Ribeiro. Ainda com o uniforme da empresa, ele exibiu sorridente a carteirinha de vacinação completa. "Com muita felicidade recebo a segunda dose. Perdi vários familiares para a covid-19 e acredito que se cada um fizer a sua parte, sairemos dessa pandemia", comentou.

Antônio recebeu com tranquilidade a notícia de que a fabricante da vacina Pfizer pediu autorização para aplicação em crianças de 5 a 11 anos. "A doença é traiçoeira e não escolhe idade. Pode atingir qualquer um. Tenho um enteado de 9 anos e quando chegar a vez dele para se vacinar, certamente irei levá-lo para receber o imunizante, sem nenhum problema", acrescenta.

Depois de passar por um rígido isolamento social e longos períodos com sequelas da covid-19, o estudante Diogo Gratek se sente mais seguro para retomar as atividades. "Foram quase 50 dias sofrendo com os sintomas dessa doença. Agora, estou ótimo e feliz por finalmente estar imunizado" ressalta Diogo.

Neste sábado (30) e domingo (31), um mutirão será realizado em todos os 144 municípios do Pará para a aplicação da primeira dose. O objetivo é intensificar a vacinação contra a covid-19, acelerar a imunização do maior número de pessoas contra o coronavírus e também resgatar os que ainda não tiveram oportunidade de tomar a primeira dose. Nos dias 01 e 02 de novembro, será a vez para a segunda dose e o reforço aos grupos prioritários.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)